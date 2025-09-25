LIGA EVROPE JE NJEGOVO TAKMIČENJE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba

ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.

FOTO: Tanjug/AP

Najtrofejniji strateg ovog takmičenja sa četiri naslova (uz jedno izgubljeno finale i dva polufinala) veruje da će baš Evropa probuditi uspavani tim iz Birmingema, koji u dosadašnjem delu sezone još uvek nije upisao pobedu. Šest mečeva bez trijumfa, uz svega dva postignuta gola, doveli su Vilu u krizu koja preti da preraste u pravi slom.

Nakon remija 1:1 protiv Sanderlenda, i to sa igračem više, Emeri je otvoreno kritikovao svoje igrače nazvavši ih „lenjim“. Takva izjava samo bi pojačala pritisak uoči evropskog starta kod većine timova, međutim, igrači Vile su priznali da je njihov menadžer u pravu, a to je javno istakao defanzivac Ezri Konza.

Ovo potvrđuje da je Bask, bar za sada, bezbrižan kad je reč o zadržavanju posla iako su se spekulacije pojačale, naročito posle smene sa pozicije direktora njegovog dugogodišnjeg saradnika još iz vemena Sevilje, Monkija (mada je ovaj tehnički zapravo avanzovao, jer je postao savetnik u holding kompaniji koja je vlasnik Aston vile)

Sa druge strane, Bolonja dolazi ohrabrena dramatičnim trijumfom protiv Đenove, kada su u 99. minutu realizovali penal i upisali tri boda. Ekipa Vinćenca Italijana još uvek traži pravu formu u Seriji A, ali je jasno da ima snage da napravi problem svakom rivalu. Ipak, problem ostaje igra na gostovanjima – dva poraza ove sezone, oba minimalnim rezultatom, kao i skroman učinak u Evropi prethodne godine.

Istorija duela nije na strani Italijana. Bolonja je već gostovala na „Vila parku“ prošle sezone u Ligi šampiona i izgubila 2:0. Ukupno, već više od pola veka nisu uspeli da pobede engleskog rivala na međunarodnoj sceni.

Vila može da se osloni na svoju snagu kod kuće. U šest evropskih mečeva prošle sezone pred svojim navijačima ostvarili su pet pobeda i jedan remi, uz čak četiri sačuvane mreže. Sa druge strane, zanimljivo je da nijedan meč Bolonje ove sezone nije imao gol u prvom poluvremenu.

Ključni čovek domaćih u poslednjim nedeljama postao je desni bek Meti Keš, koji je postigao tri gola u poslednjih pet utakmica. Kod gostiju vredi izdvojiti mladog Argentinca Santjaga Kastra, koji je u subotu pogodio za izjednačenje, a poznat je kao igrač koji često postiže golove u završnici susreta.

Što se tiče kadrovskih problema, Emeri ne može da računa na povređene Amadua Onanu i Jurija Tilemansa, dok je Ros Barkli i dalje van konkurencije za Evropu. Bolonja će biti oslabljena odsustvom Ćira Imobilea, Nikola Kazalea i Tomaza Pobege.

U taktičkom smislu, očekuje se da Vila pokuša da nametne ritam, ali uz oprez u napadu, jer efikasnost nije na zavidnom nivou. Gosti će verovatno čekati šansu iz kontranapada, oslanjajući se na Orsolinija i Kastra.

Kada je reč o klađenju, činjenica da je Vila postigla svega dva gola u šest mečeva, kao i da Bolonja u gostima igra zatvoreno, upućuje na tip 0-2. Za hrabrije, zanimljiva opcija može biti i predlog „0-1 prvo poluvreme“.

Iako je forma domaćina razočaravajuća, povratak u Ligu Evrope za Aston Vilu može biti početak oporavka. S druge strane, Bolonja će želeti da konačno upiše pobedu nad engleskim rivalom, ali istorija i statistika nisu na njihovoj strani. Očekuje nas borben duel, ali verovatno bez mnogo golova.

