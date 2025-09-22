BOLJE BITI PRVI U SELU... Fudbaleri Galatasaraja "pucaju" u Evropi, ali u Turskoj nemaju kolnkrenciju
ŠESTO kolo turske Superlige donosi duel Galatasaraja i Konjaspora.
Galatasaraj ima maksimalan broj bodova posle prvih pet odigranih kola.
Prvi poraz u sezoni međutim doživeli su sredinom prošle nedelje sa 5:1 od Ajntrahta iz Frankfurta u prvom kolu Lige šampiona.
Sa Viktorom Osimhenom povređenim na duže vreme, u meču sa Nemcima Baris Jilmaz je bio broj 9, ali ovog puta Mauro Ikardi je glavni kandidat.
Okan Buruk igra sa 4 defanzivca i dva veoma ofanzivna krila, par Toreira-Lemina igraće ispred odbrane, a trio Sane-Sara-Akun pomagaće Ikardiju iz drugog plana.
Konjaspor ima izuzetno tešku misiju protiv mnogo vrednijeg protivnika, ali gosti ne dolaze spuštenog garda i pokušaće da iznenade u kontranapadu.
Galatasaraj neće propustiti priliku da ode na plus šest u odnosu na Fenerbahče koji je vezao dva remija.
Kladimo se na napadačku snagu domaćina, Ikardi uz pomoć ofanzivnih krila i tehnički moćne sredine terena garantuje punu mrežu andaluzijskih orlova.
NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 1,85)
