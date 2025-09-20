Tip fudbal

BIĆE GOLOVA U GRADSKOM DERBIJU: Mogu li čekićari da se izdignu i nanesu prvi poraz Palasu

Olja Mrkić

20. 09. 2025. u 12:15

U subotu nas očekuje duel Vest Hema i Kristal Palasa koji bi mogao doneti dosta uzbuđenja.

БИЋЕ ГОЛОВА У ГРАДСКОМ ДЕРБИЈУ: Могу ли чекићари да се издигну и нанесу први пораз Паласу

FOTO: Tanjug/AP

U poslednjih deset međusobnih okršaja čak osam puta viđeno je da obe ekipe pogađaju mrežu, a u sedam navrata došlo je 3+.

„Čekićari“ su u velikoj krizi – vezali su četiri poraza u poslednjih pet utakmica, a u čak četiri od tih mečeva primili su najmanje tri gola. Sa druge strane, Palas deluje stabilno, već osam utakmica ne zna za poraz (četiri pobede i četiri remija).

Vest Hem je ujedno i tim sa najvećim prosekom golova u ligi (3,8 po meču), jer je postigao četiri, a primio 11 golova. Sve četiri dosadašnje utakmice završene su sa 3+ pogodaka. 

Naš tip: 1–3 gola u svakom poluvremenu (kvota 2.02)
VREDI POKUŠATI: 2&2+ (3,08)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)