BIĆE GOLOVA U GRADSKOM DERBIJU: Mogu li čekićari da se izdignu i nanesu prvi poraz Palasu

U subotu nas očekuje duel Vest Hema i Kristal Palasa koji bi mogao doneti dosta uzbuđenja.

FOTO: Tanjug/AP

U poslednjih deset međusobnih okršaja čak osam puta viđeno je da obe ekipe pogađaju mrežu, a u sedam navrata došlo je 3+.

„Čekićari“ su u velikoj krizi – vezali su četiri poraza u poslednjih pet utakmica, a u čak četiri od tih mečeva primili su najmanje tri gola. Sa druge strane, Palas deluje stabilno, već osam utakmica ne zna za poraz (četiri pobede i četiri remija).

Vest Hem je ujedno i tim sa najvećim prosekom golova u ligi (3,8 po meču), jer je postigao četiri, a primio 11 golova. Sve četiri dosadašnje utakmice završene su sa 3+ pogodaka.

Naš tip: 1–3 gola u svakom poluvremenu (kvota 2.02)

VREDI POKUŠATI: 2&2+ (3,08)