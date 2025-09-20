PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Postekoglu upisuje prvenac, goleada na "Ameksu"...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice petog kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
Subota
13.30 Liverpul - Everton GG (1,75)
16.00 Barnli - Notingem forest 2 (2,20)
16.00 Vest hem - Kristal palas |1-3&||1-3 (2,05)
16.00 Vulverhempton - Lids X (3,05)
18.30 Mančester junajted - Čelsi 2 (2,55)
21.00 Fulam - Brentford |1-3&||1-3 (2,03)
Nedelja
15.00 Bornmut - Njukasl X2 (1,60)
17.30 Arsenal - Mančester siti 2 (3,90)
Totenhem igra tvrdo ove sezone, ali umoran dolazi na noge Brajtonu protiv kojeg tradicionalno igra goleade, meč ima potencijal da se "otvori" i očekujemo bar po gol sa obe strane.
Kvota na Forest je odlična, "šumari" su uložili veliki novac, imaju bolji tim od Barnlija i verujemo da je došlo vreme za prvenac Postekoglua na klupi dvostrukog prvaka Evrope.
