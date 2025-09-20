PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Postekoglu upisuje prvenac, goleada na "Ameksu"...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice petog kola najjače fudbalske lige sveta.

Premijer liga Subota 13.30 Liverpul - Everton GG (1,75)

16.00 Brajton - Totenhem GG (1,60)

16.00 Barnli - Notingem forest 2 (2,20)

16.00 Vest hem - Kristal palas |1-3&||1-3 (2,05)

16.00 Vulverhempton - Lids X (3,05)

18.30 Mančester junajted - Čelsi 2 (2,55)

Nedelja 15.00 Bornmut - Njukasl X2 (1,60)



17.30 Arsenal - Mančester siti 2 (3,90) 15.00 Sandelend - Aston vila 1X (1,72)17.30 Arsenal - Mančester siti 2 (3,90)

Totenhem igra tvrdo ove sezone, ali umoran dolazi na noge Brajtonu protiv kojeg tradicionalno igra goleade, meč ima potencijal da se "otvori" i očekujemo bar po gol sa obe strane.

Kvota na Forest je odlična, "šumari" su uložili veliki novac, imaju bolji tim od Barnlija i verujemo da je došlo vreme za prvenac Postekoglua na klupi dvostrukog prvaka Evrope.

