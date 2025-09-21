SPEKTAKL U LONDONU: Gvardiolin učenik želi već na startu sezone da ga eliminiše iz borbe za titulu!

POSLE uspešnih evropskih ispita u toku nedelje, Arsenal i Mančester Siti okreću se Premijer ligi i međusobnom duelu koji bi mogao imati veliki značaj u trci za titulu. "Tobdžije" dočekuju četu Pepa Gvardiole na "Emirejtsu" od 17.30, a očekivanja su na maksimumu.

Foto: Profimedia

Arsenal je u Španiji slavio protiv Atletik Bilbaa zahvaljujući golovima rezervista Gabrijela Martinelija i Leandra Trosara, čime su potvrdili da Arteta ima luksuz širokog kadra.

Dolazak Eberečija Ezea dodatno je pojačao konkurenciju u ofanzivi, pa će trener imati slatke muke pri izboru startne postave. U Premijer ligi, Arsenal stoji veoma dobro – tri pobede u prva četiri kola i drugo mesto na tabeli (pre početka kola), odmah iza lidera Liverpula.

Posebno upečatljivi bili su na "Emirejtsu", gde su demolirali Lids (5:0) i Notingem Forest (3:0), što daje samopouzdanje domaćinima pred veliki derbi koji igraju pred svojim navijačima.

Siti je takođe ušao u ritam. Posle sporog starta sezone, tim Pepa Gvardiole vezao je sigurne pobede – prvo u derbiju nad Junajtedom (3:0), zatim i u Ligi šampiona protiv Napolija (2:0).

Erling Haland već ima šest golova i nastavlja da bude najopasnije oružje Sitija, dok Fil Foden vraća svoj status jednog od ključnih igrača u ekipi i polako podseća na fudbalera koji je pre dve godine proglašen za najboljeg u Premijer ligi.

Zanimljivo je da je Arsenal trenutno neporažen u poslednjih pet duela protiv Sitija, iako su "građani" ranije imali seriju od čak osam uzastopnih pobeda. Taj podatak pokazuje da se ravnoteža snaga na vrhu engleskog fudbala pomera, a navijači Arsenala s pravom veruju da bi ovo mogla biti njihova sezona.

Što se tiče sastava, Arsenal ima određenih problema: Saka je povređen, kao i Žezus i Haverc, dok je nastup kapitena Odegarda pod znakom pitanja.

Na drugoj strani, Gvardiola bi mogao da računa na oporavljenog Džona Stounsa, ali i dalje nema letošnjeg pojačanja Šerkija i Marmuša koji se povredio igrajući za Egipat.

Dodatni značaj večerašnjem meču daje to što je Liverpul juče savladao Everton i nastavio da dominira Premijer ligom, Arsenal zaostaje šest, a Siti čak devet bodova za liderom, koji je odigrao meč više od njih, i jasno je da bi pobeda na "Emirejtsu" značila mnogo obema ekipama.

Što se tiče predloga, smatramo da su kladionice potcenile Siti, kvota na goste je prevelika, oni nikako nisu lošija ekipa od Arsenala, pogotovo kada su "tobdžije" bez svoj najboljeg igrača Sake. Da će četa Pepa Gvardiole osvojiti bar bod naplaćuje se 1,91 i to i te kako vredi probati.

