OLIMPIJAKOS SVETI BRATSKU ZVEZDU: Ima li Pafos snage za novo iznenađenje?

Olja Mrkić

17. 09. 2025. u 12:13

Olimpijakos ulazi u novu evropsku sezonu sa odličnim moralom nakon što je tokom leta potvrdio status jedne od najjačih ekipa Grčke.

FOTO: FK Crvena zvezda

Prvak je pobedio Asteras (2:0), Volos (2:0) i Panseraikos (5:0) bez primljenog gola. Konstantinos Colakis i Roman Jaremčuk su povređeni, dok je Rodinej pod znakom pitanja.

Pafos doživljava istorijski trenutak – prvi put u grupnoj fazi Lige šampiona i prvi put prvak Kipra. U sezoni je imao pobedu 1:0 protiv APOEL-a i poraz 0:1 od Apolona. Tim Temura Kecbaje eliminisao je iskusne evropske protivnike kao što su Makabi Tel Aviv, Dinamo Kijev i naša Crvena Zvezda.

Olimpijakos ima veće iskustvo u evropskim takmičenjima i snažniji tim, dok Pafos dolazi motivisan nakon uspešnog puta kroz kvalifikacije, spreman za svoj istorijski debitantski meč.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 2,02)

