SPECIJALNA NOĆ U LONDONU: Nakon par godina odsustva finalista iz 2019. se vratio u Ligu šampiona!
U prvom kolu grupne faze najjačeg fudbalskog takmičenja gledaćemo duel Totenhema i Viljareala koji ukrštaju koplja u Londonu od 21.00.
Dosta dobro Totenhem izgleda na startu sezone, odluka da se Postekoglu smeni i dovede Tomas Frank na mesto trenera se pokazuje kao ispravnom i nakon četiri odigrana kola u Premijer ligi popularni "pevci" zauzimaju treće mesto sa devet osvojenih bodova uz gol-razliku 8:1.
Frank je taktički dosta bolji trener od Postekoglua i to pokazuje, pre svega defanzvino je ekipa mnogo bolja, primili su samo jedan gol u ligi, dok su napadački isto veoma opasni po gol protivnika.
Pogodili su domaćini sa pojačanjima, Paljinja, Kudus, Simons su se odlično pokazali do sada, a tek na teren treba da izađe Randal Kolo Muani koji je u smiraj prelaznog roka doveden na pozajmicu iz PSŽ-a.
O kvalitetu Totenhema dovoljno govori i to da su zamalo osvojili Superkup Evrope upravo protiv Parižana, vodio je engleski velikan 2:0 u jednom trenutku, ali je poklekao u završnici kada ga je stigao umor i "sveci" su slavili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.
Sa druge strane, Viljareal je solidno započeo u La ligi, na četiri meča je upisao dva trijumfa, osvojio sedam poena i šesti je na tabeli.
Do skoro je bio neporažen, ali za vikend je bolji od njega bio Atletiko Madrid (0:2) kojem je to bio prvi trijumf ove sezone.
Trener "žute podmornice" je Marselinjo, tako da je ekipa sposobna da napadački bude veoma potentna, ali biće im teško da probiju veoma dobru odbranu Totenhema.
Oba večerašnja rivala se nakon par godina odsustva vraćaju u Ligu šampiona, tako da bi trebali biti silno motivisani i očekujemo odličan meč na "Totenhem hotspur stadionu".
Prednost dajemo domaćinima, imaju domaći teren, bolje izgledaju na startu sezone i atmosfera u Londonu bi trebala biti na izuzetno visokom nivou.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,90)
