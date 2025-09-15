Tip fudbal

GOLEDA U DANSKOJ: Fredericija zaredala sa četvorkama, Vejleova šestica u Kupu

Olja Mrkić

15. 09. 2025. u 10:41

DANSKA Superliga u ponedeljak zaključuje 8. kolo. Na stadionu "Monjasa Park" sastaju se Fredericia i Vejle.

Foto: Profimedia

Fredericija ima mnogo bolji niz uspeha od Vejlea. Igraju jako i njihova taktika za sada pokazuje rezultate.

Vejle je bio bolji od Fredericije prošle sezone, ali trenutno su tim koji ne uspeva da čuva svoj gol – što je njihov najveći problem.

Očekujemo uzbudljiv meč sa mnogo šansi i vrlo verovatno najmanje tri gola.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,77)

