GOLEDA U DANSKOJ: Fredericija zaredala sa četvorkama, Vejleova šestica u Kupu

DANSKA Superliga u ponedeljak zaključuje 8. kolo. Na stadionu "Monjasa Park" sastaju se Fredericia i Vejle.

Foto: Profimedia

Fredericija ima mnogo bolji niz uspeha od Vejlea. Igraju jako i njihova taktika za sada pokazuje rezultate.

Vejle je bio bolji od Fredericije prošle sezone, ali trenutno su tim koji ne uspeva da čuva svoj gol – što je njihov najveći problem.

Očekujemo uzbudljiv meč sa mnogo šansi i vrlo verovatno najmanje tri gola.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,77)