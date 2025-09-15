Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Danas nova tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

15. 09. 2025. u 09:45

PRONAŠLI smo nove tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

Foto: Profimedia

Ponedeljak

17.30 Neftehimik Nižnjekamsk - Jenisej Krasnojarsk X (2,85)

18.00 Itihad Tanger - Olimpik de Safi X (2,57)
18.30 Rodina Moskva - Fakel Voronjež  X (2,85)

Ukupna kvota: 20,87

