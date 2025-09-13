Tip fudbal

GOLEADA U MALOM GRADSKOM DERBIJU: Pevci traže iskupljenje posle šokantnog poraza

В.М.

13. 09. 2025. u 11:55

VEST HEM dočekuje Totenhem u susretu koji obe ekipe gledaju kao priliku za popravak forme.

ГОЛЕАДА У МАЛОМ ГРАДСКОМ ДЕРБИЈУ: Певци траже искупљење после шокантног пораза

Foto: Profimedia

„Čekićari“ su u poslednjih pet mečeva zabeležili dve pobede i tri poraza, uključujući ubedljivu pobedu 3:0 nad Notingem Forestom. Problemi u odbrani i porazi od Čelsija i Sanderlenda pokazuju nestabilnost u sredini terena.

Totenhem je imao sličnu seriju rezultata, sa dve pobede, jednim remijem i dva poraza. Pobeda 2:0 protiv Mančester Sitija pokazala je potencijal u kontranapadima, ali poraz od Bornmuta kod kuće ukazuje na potrebu za većom efikasnošću.

Istorijski susreti ovih timova često donose golove, a forma i stil obe ekipe obećavaju dinamičnu i neizvesnu utakmicu u kojoj bi gledaoci mogli videti više od jednog gola.

NAŠ TIP: X&GG (kvota 4,60)

