Tip fudbal

DOMAĆIN ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti

Olja Mrkić

13. 09. 2025. u 09:00

NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.

ДОМАЋИН ЋЕ ПОКУШАТИ ДА ПРЕКИНЕ ЦРНИ НИЗ ПРОТИВ ШАМПИОНА: Домаћи терен и кадровски проблеми гостију су главни адути

FOTO: Tanjug/AP

„Partenopei“ su maksimalni posle prva dva kola, mada je utisak da još nisu u pravom ritmu. Protiv Sasuola sve je delovalo sigurno, ali su protiv Kaljarija morali da čekaju duboku nadoknadu vremena i gol Zamba Angise da bi sačuvali stoprocentan učinak.

Tim Antonija Kontea već više od šest meseci ne zna za poraz u prvenstvu – vezali su 14 utakmica bez kiksa, a u Firenci tradicionalno dobro prolaze. Na poslednjih sedam gostovanja nisu izgubili, a ukupno imaju jedan jedini neuspeh u 15 duela protiv „viole“. Taj kontinuitet uliva poverenje navijačima pred novi izazov.

Fiorentina, s druge strane, traži prvi trijumf u novoj sezoni. Posle dva remija u ligi – sa Kaljarijem i Torinom – ekipa Stefana Piolija deluje čvrsto, ali bez napadačke konkretnosti. Uprkos pojačanjima kao što su Roberto Pikoli i Albert Gudmunson, golovi su izostali, a nova nada je Mojze Kin, koji još nije zatresao mrežu Napolija u karijeri.

Domaćin ipak ima čime da se pohvali – sedam pobeda u poslednjih devet mečeva na svom terenu pokazuje da „Franki“ postaje tvrđava. Uz podršku publike, Fiorentina će pokušati da prekine crni niz protiv šampiona i uđe u sezonu sa više samopouzdanja.

Konte ne može da računa na Romelua Lukakua, koji je prošle sezone pogađao protiv Fiorentine, ali je sada povređen. Odsustvuju i Rahmani i Gutijeres, dok je Nejres pod znakom pitanja.

Zato će novajlija Rasmus Hojlund imati priliku da se nametne u špicu, uz podršku iskusnih Matea Politana i Kevina de Brujne, kao i Skota Mektomineja, jednog od najboljih vezista u Evropi u ovom trenutku.

Fiorentina bi mogla da zaigra sa Kinom i Pikolijem ili veteranom Edinom Džekom u napadu, a novajlija Lampti čekaće šansu sa klupe. Gudmunson je pod znakom pitanja zbog povrede skočnog zgloba.

Uprkos kadrovskim problemima, Napoli deluje kao favorit. Iskustvo, serija bez poraza i psihološka prednost iz prethodnih duela daju im ozbiljan kapital. Sa druge strane, „viola“ će se osloniti na energiju domaćeg terena i Piolijevo iskustvo.

NAŠ TIP: X2&2-3 (kvota 2,72)

