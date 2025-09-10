TVRDO NA OBALI UŠE: molodečno je konačno prekinuo niz poraza, ali sada mu dolazi ozbiljan protivnik

MOLODEČNO dočekuje ekipu Nemana u 16. kolu beloruske Višaje lige.

Molodečno je u prošlom kolu priredio iznenađenje savladavši Vitebsk sa 1:0 u gostima. Bila je to prva pobeda "fenjeraša" posle četiri poraza, ali njihova odbrana i dalje deluje nestabilno – primili su 12 golova u poslednjih šest mečeva.

Sada ih očekuje težak ispit protiv ekipe koja je nedavno eliminisana u kvalifikacijama za Ligu konferencije od Rajo Vajekana, ali na domaćoj sceni želi brz povratak na pobednički kolosek.

I oni, međutim, muku muče sa odbranom, što potvrđuje podatak da su primali gol u pet od poslednjih šest mečeva.

Dodatno, Nemanj je u prvom kolu savladao Molodečno ubedljivo 3:0, pa će domaćin imati dodatni motiv za revanš.

Naš tip: 0-2 (kvota 1,97)