Tip fudbal

TVRDO NA OBALI UŠE: molodečno je konačno prekinuo niz poraza, ali sada mu dolazi ozbiljan protivnik

Olja Mrkić

10. 09. 2025. u 10:15

MOLODEČNO dočekuje ekipu Nemana u 16. kolu beloruske Višaje lige.

ТВРДО НА ОБАЛИ УШЕ: молодечно је коначно прекинуо низ пораза, али сада му долази озбиљан противник

Foto Profimedia

Molodečno je u prošlom kolu priredio iznenađenje savladavši Vitebsk sa 1:0 u gostima. Bila je to prva pobeda "fenjeraša" posle četiri poraza, ali njihova odbrana i dalje deluje nestabilno – primili su 12 golova u poslednjih šest mečeva.

Sada ih očekuje težak ispit protiv ekipe koja je nedavno eliminisana u kvalifikacijama za Ligu konferencije od Rajo Vajekana, ali na domaćoj sceni želi brz povratak na pobednički kolosek.

I oni, međutim, muku muče sa odbranom, što potvrđuje podatak da su primali gol u pet od poslednjih šest mečeva.

Dodatno, Nemanj je u prvom kolu savladao Molodečno ubedljivo 3:0, pa će domaćin imati dodatni motiv za revanš. 

Naš tip: 0-2 (kvota 1,97)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA