POKLON KVOTA: Prošli put pukla je petarda, a sada je lider grupe domaćin - to garantuje novu goleadu
SVE najave vode ka jednostranom meču u kojem domaćin želi da potvrdi apsolutnu dominaciju i nastavi pobednički niz.
Norveška u utorak od 20:45 na „Uleval stadionu“ u Oslu dočekuje Moldaviju u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u okviru grupe I.
Forma Norvežana izgleda sve bolje. U junu su savladali Estoniju u Talinu sa 1:0 u meču u kojem nisu blistali, ali su kontrolisali dešavanja i rutinski doneli tri boda. Mnogo više odjeka imala je pobeda tri dana ranije protiv Italije – ubedljivih 3:0 u Oslu pokazalo je da ova generacija može da se nosi i sa najvećima.
Erling Holand bio je prva zvezda tog susreta, ali i ostatak ekipe odradio je posao besprekorno. Sredina terena predvođena Sanderom Bergeom potpuno je neutralisala Italijane, a odbrana nije dozvolila gotovo ništa opasno.
Moldavija je u dosadašnjem toku kvalifikacija pokazala ograničene mogućnosti. Njihova odbrana teško može da izdrži nalete ovako fizički snažne i organizovane ekipe, a ofanziva deluje preslabo da bi ugrozila gol domaćina. Uspeli su da savladaju sam ogolmana Estonije, dok su u ostali utakmicama bili daleko i od šanse a kamoli postizanja gola.
S obzirom na sve što smo videli u prethodnim susretima, očekivan je ofanzivan pristup i novi spektakl pred domaćim navijačima. Holand i Sorlot imaju sve preduslove da nastave golgetersku seriju, a Norveška da ponovi izdanje iz Kišinjeva.
Naš tip: 1&D3+ (1,45)
