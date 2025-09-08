Tip fudbal

FARANI KVARE JUBILEJ: Stoti zvanični meč Gibraltara

Olja Mrkić

08. 09. 2025. u 11:51

FUDBALSKA reprezentacija Gibraltara odigraće svoju stotu zvaničnu utakmicu pod okriqem Fife. Protivnik je možda po meri da se navijači "tima 54" obraduju - Farska Ostrva bi mogla da postanu tek sedmi rival koga je gibraltar dobio u svojoj istoriji.

ФАРАНИ КВАРЕ ЈУБИЛЕЈ: Стоти званични меч Гибралтара

Foto: Profimedia

Neće to biti lak zadatak, pošto su u dosadašnja črtiri susreta "crveni" osvojili samo jedan bod i to rezultatom 0:0.

Do sada su pred momcima sa stene padali samo Lihtenštajn (tri puta), Andora i San Marino po dva puta, a Malta, JErmenija i Letonija po jednom.

Gibraltar je na startu kvlaifikacija izgubio od Cene gore čime je prekinut zanimqiv niz od čak sedam utakmica bez poraza, najduži u istoriji ove reprezentacije. Usledila su još tri poraza u grupi, kao i jedan u prijateqskom susretu (Albanija).

Jedan od tih poraza u kvlaifikacijama naneli su im današnji rivali kojima je to bilo jedino "ostrvo nade" u seriji poraza - Farani su za to vreme upisali i pet poraza.

Uprkos lošoj seriji, jasna je razlika u kvalitetu u korist FArana i mi preporučujemo da se igra na njihovu pobedu od najmawe dva gola razlike.

NAŠ TIP: 2(-1) (kvota 2,50)

