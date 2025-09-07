NEMCI U ČUDU: Tabela njihove grupe posle prvog kola "stoji naopako" - izabranici Julijana Nagelsmana su "fenjeraši"

NAKON istorijskog iznenađujućeg poraza od Slovačke u četvrtak, Nemačka je pod pritiskom da odgovori pozitivnim rezultatom i pristupom igri na utakmicu protiv Severne Irske u Kelnu.

FOTO: AP/Tanjug

Bio je to, verovali ili ne, prvi poraz Nemačke na gostovanjima u okviru kvalifikacija za svetska prvenstva. Izgubili su inače samo tri ovakve utakmcie, sve tri kod kuće - od Portugala u kvalifikacijama za Mundijal 1986, od Engleske (čuvenih 5:1 uz rapsodiju Majkla Ovena na starom Olimpijskom stadionu u Minhenu) i na putu za Katar kada su Pandev i Elmas doneli pobedu Makedoncima koja ih je odvela u baraž.

Uprkos ovom porazu, trećem uzastopnom (a tako nešto im se desilo poslednji puz u septembru 2023. godine), "manšaft" ostaje prvi favorit grupe. Talentovana generacija sazreva uz selektora Julijana Nagelsmana i "panceri" se nadaju da će iduće godine na Svetskom prvenstvu napraviti ozbiljan rezultat, što je i realno pošto su po bukmejkerima jedni od glavnih favorita za osvajanje.

Ipak, pre toga moraju obezbediti plasman na završni turnir, mada to ne bi smeo biti težak zadatak pošto su ubedljivo najbolja reprezentacija u grupi "A".

Povratak na nemačko tlo trebalo bi da bude dovoljan da podigne veru da se mogu vratiti na pobednički put, posebno nakon što su pobedili u svakoj od poslednje tri domaće utakmice za Svetsko prvenstvo, ali poslednji put pre skoro deset meseci.

Severna Irska je na vrhu grupe nakon što je u četvrtak pobedila Luksemburg sa 3:1, i iako glavni trener Majkl O'Nil nije bio zadovoljan aspektima igre svog tima, to je bilo dovoljno da se niz bez poraza "zeleno-bele armije" u poslednjih pet takmičarskih međunarodnih utakmica produži na pet utakmica (3 pobede, 2 nerešeno).

Ta forma budi nade za prvi nastup na Svetskom prvenstvu od 1986. godine i četvrti uopšte, ali su bili nedosledni na gostovanjima u utakmicama za Svetsko prvenstvo, gde skor u poslednjih nekoliko sezona, uključujući poraz od 2:0 u Nemačkoj u oktobru 2016. godine, ne sluti na dobro.

Severna Irska je bila tradicionalno lagan protivnik Nemačkoj, osim u periodu od 1977. do 1997. godine kada je vezala pet utakmica bez poraza. Taj niz prekinuo je - u kvalifikacijama za Mundijal u SAD (slučajnost?) Oliver Birhof koji je za šest minuta od ulaska sa klupe preokrenuo od 0:1 do 3:1. Od tada "zeleno-bela armija" čeka novu šansu protiv "manšafta". Mi verujemo da je večeras neće dobiti.

