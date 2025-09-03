TRADICIJA KAŽE - MALO GOLOVA: Ovi rivali igraju borbene, ali zatvorene duele

SATON i Boram vud sastaju se u sredu na stadionu Gander grin lejn u okviru Nacionalne lige.

Profimedia

Domaćin u ovaj meč ulazi posle dosta oscilacija – u poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu, i to protiv Karlajla (2:1), ali su porazi od Skandtorpa (2:3) i Forest grina (0:4) pokazali sve slabosti odbrane.

Sa druge strane, Boram vud deluje stabilnije: remi bez golova protiv Harlpula, kao i pobede nad Truro sitijem i Brejntrijem (oba puta 2:1), donele su im potrebno samopouzdanje.

Međusobni dueli ovih ekipa često donose tvrdu igru bez mnogo golova, pa se i ovog puta očekuje borbena, ali zatvorena utakmica.



NAŠ PREDLOG: 0-2 (kvota 1,90)