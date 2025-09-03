Tip fudbal

TRADICIJA KAŽE - MALO GOLOVA: Ovi rivali igraju borbene, ali zatvorene duele

Н.П.

03. 09. 2025. u 13:08

SATON i Boram vud sastaju se u sredu na stadionu Gander grin lejn u okviru Nacionalne lige.

ТРАДИЦИЈА КАЖЕ - МАЛО ГОЛОВА: Ови ривали играју борбене, али затворене дуеле

Profimedia

Domaćin u ovaj meč ulazi posle dosta oscilacija – u poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu, i to protiv Karlajla (2:1), ali su porazi od Skandtorpa (2:3) i Forest grina (0:4) pokazali sve slabosti odbrane.

Sa druge strane, Boram vud deluje stabilnije: remi bez golova protiv Harlpula, kao i pobede nad Truro sitijem i Brejntrijem (oba puta 2:1), donele su im potrebno samopouzdanje.

Međusobni dueli ovih ekipa često donose tvrdu igru bez mnogo golova, pa se i ovog puta očekuje borbena, ali zatvorena utakmica.


NAŠ PREDLOG: 0-2 (kvota 1,90)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi na megdan lideru radikala

ŠEŠELj NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala