TRADICIJA KAŽE - MALO GOLOVA: Ovi rivali igraju borbene, ali zatvorene duele
SATON i Boram vud sastaju se u sredu na stadionu Gander grin lejn u okviru Nacionalne lige.
Domaćin u ovaj meč ulazi posle dosta oscilacija – u poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu, i to protiv Karlajla (2:1), ali su porazi od Skandtorpa (2:3) i Forest grina (0:4) pokazali sve slabosti odbrane.
Sa druge strane, Boram vud deluje stabilnije: remi bez golova protiv Harlpula, kao i pobede nad Truro sitijem i Brejntrijem (oba puta 2:1), donele su im potrebno samopouzdanje.
Međusobni dueli ovih ekipa često donose tvrdu igru bez mnogo golova, pa se i ovog puta očekuje borbena, ali zatvorena utakmica.
NAŠ PREDLOG: 0-2 (kvota 1,90)
