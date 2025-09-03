BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
PRONAŠLI smo tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:
Sreda
16.30 Volga U. - Černomorec N. X (3,00)
17.00 Neftehimik - Rodina M. X (2,87)
20.45 Saton - Boram Vud X (3,20)
Ukupna kvota: 27,55
