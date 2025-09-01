Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

01. 09. 2025. u 09:50

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

14.00 Kru (U21) - Votford (U21) |2+ (2,05)

15.00 Šefild venzdej (U21) - Kolčester (U21) |2+ (1,95)

Ukupna kvota: 4,00

