SPEKTAKL NA "ENFILDU": Liverpul i Arsenal ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto

DVA glavna favorita za titulu Premijer lige susrešće se na "Enfildu" ove nedelje od 17 časova i 30 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

O tome koliko se Liverpul pojačao preko leta se dovoljno zna, potrošio je basnoslovnu svotu novca, doveo sjajne igrače, a u smiraj prelaznog roka planira nove ponude za Isaka i Gehija koji su nadomak prelaska na "Enfildu".

Arne Slotu će trebati vremena da pronađe ulogu svakom igraču, ali četa holandskog stručnjaka je dobro počela, upisala je trijumfe u uvodna dva kola, mada nije izgledala toliko dominantno na terenu.

Prvo je savladan Bornmut s 4:2, golovima Kjeze i Salah u završnici meča, dok im je protiv Njukasla i pored činjenice da su imali dva gola prednosti i igrača više bio potreban pogodak supertalentovanog Ngumoe u devetom minutu sudsijke nadoknade da odnesu tri boda sa "Sent Džejmsis parka".

Evidentni su defanzivni problemi koje imaju "redsi", olako ispuštaju prednost i primaju dosta golova, ali napad igra silovito, Ekitike deluje kao odlično pojačanje i izgleda da će ove sezone igrati nešto drugačiji fudbal nego prošle kada su se maltene prošetali do titule.

Sa druge strane, Arsenal ima probleme sa povredama pred ovo gostovanje. Ponovo odsustvuje Bukajo Saka, nema Kaja Haverca, a pod velikim upitnikom je i kapiten Martin Odegard.

Arteti neće biti lako da se snađe bez tih ključnih igrača, ali baš zato je i preko leta doveo Maudekea, Đekereša, Zubimendija, Ezea... i novajlije će morati odmah da se dokažu na najvećoj sceni.

U uvodna dva kola "tobdžije" su izgledale solidno, protiv Junajteda nisu dobro odigrale, bile su u podređenom položaju, ali su tradicionalnim golom iz prekida uspeli da dođu do pobede na "Old trafordu" (1:0).

Nakon toga je rutinski savladan Lids, a posebno raduju dva pogotka Viktora Đekereša koji je etiketiran kao igrač koji će doneti dugo čekanu titulu Arsenalu.

Tradicija nalaže da bi danas trebali da gledamo veoma zanimljivu utakmicu, na šest od poslednjih sedam duela ovih timova oba tima su tresla mrežu, a na minula tri zvanična obračuna je padalo po četiri gola (2:2, 2:2, 3:1 za Liverpul).

Verujemo da će igru kontrolisati Liverpul, on će nametnuti ritam, dok će Arsenal šansu tražiti preko kontri, očekujemo bar po pogodak sa obe strane, a za hrabrije bi uz golove dodali "fiks" na domaćina zbog problema sa povredama gostiju.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,60)

TIP ZA HRABRIJE: 1&3+ (kvota 3,50)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS