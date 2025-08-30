Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

30. 08. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Subota

16.00 Totenhem - Bornmut 1 (1,78)

17.00 Alaves - Atletiko Madrid 2 (1,85)
18.30 Augzburg - Bajern Minhen 2 (1,28)

Ukupna kvota: 4,22

Totenhem je odlično otvorio sezonu, Tomas Frank deluje kao odličan trener, sjajno priprema ekipu, menja formacije, izvlači najbolje iz igrača i očekujemo da "pevci" savladaju Bornmut koji je preko leta izgubio veliki broj ključnih igrača.

Atletiko je pod pritiskom, osvojio je samo jedan bod u uvodna dva kola i pojavljuje se panika unutar kluba da bi ovo mogla biti još jedna razočaravajuća sezona, Čolova četa mora slaviti na gostovanju Alavesu kako bi "ugasila požar" pred reprezentativnu pauzu.

Na krilima razigranog Harija Kejna ekipa Bajerna ne bi smela imati problema protiv Auzgburga.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milan Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!