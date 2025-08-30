NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
16.00 Totenhem - Bornmut 1 (1,78)
18.30 Augzburg - Bajern Minhen 2 (1,28)
Ukupna kvota: 4,22
Totenhem je odlično otvorio sezonu, Tomas Frank deluje kao odličan trener, sjajno priprema ekipu, menja formacije, izvlači najbolje iz igrača i očekujemo da "pevci" savladaju Bornmut koji je preko leta izgubio veliki broj ključnih igrača.
Atletiko je pod pritiskom, osvojio je samo jedan bod u uvodna dva kola i pojavljuje se panika unutar kluba da bi ovo mogla biti još jedna razočaravajuća sezona, Čolova četa mora slaviti na gostovanju Alavesu kako bi "ugasila požar" pred reprezentativnu pauzu.
Na krilima razigranog Harija Kejna ekipa Bajerna ne bi smela imati problema protiv Auzgburga.
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milan Đurice
Preporučujemo
DRAMA NA VIJA DEL MAREU: Milan ide po prvi trijumf u sezoni
29. 08. 2025. u 09:00
LANSU SE VRATILO SAMOPOUZDANjE: Odbrana najveći problem Bresta
29. 08. 2025. u 12:40
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
29. 08. 2025. u 23:28
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", prilično su neverovatne.
29. 08. 2025. u 16:41
ZBOG NjEGA JE ISKLjUČEN PETRUŠEV, A ON... Ovo niko nije očekivao od portugalskog asa, evo kako je Diogo Brito reagovao posle meča!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Portugal, a najbolji igrač Portugalaca, Diogo Brito, privukao je veliku pažnju na konfernciji za štampu
29. 08. 2025. u 22:58
Komentari (0)