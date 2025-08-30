NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Subota 16.00 Totenhem - Bornmut 1 (1,78)



18.30 Augzburg - Bajern Minhen 2 (1,28) 17.00 Alaves - Atletiko Madrid 2 (1,85)18.30 Augzburg - Bajern Minhen 2 (1,28) Ukupna kvota: 4,22

Totenhem je odlično otvorio sezonu, Tomas Frank deluje kao odličan trener, sjajno priprema ekipu, menja formacije, izvlači najbolje iz igrača i očekujemo da "pevci" savladaju Bornmut koji je preko leta izgubio veliki broj ključnih igrača.

Atletiko je pod pritiskom, osvojio je samo jedan bod u uvodna dva kola i pojavljuje se panika unutar kluba da bi ovo mogla biti još jedna razočaravajuća sezona, Čolova četa mora slaviti na gostovanju Alavesu kako bi "ugasila požar" pred reprezentativnu pauzu.

Na krilima razigranog Harija Kejna ekipa Bajerna ne bi smela imati problema protiv Auzgburga.

