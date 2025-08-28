Tip fudbal

POLJACI ZNAJU KAKO DA DAJU GOL: Belgijanci su majstori za GG&3+

В.М.

28. 08. 2025. u 13:31

REVANŠ meč drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope večeras će odigrati Genk i Leh iz Poznanja. Već posle prvog meča bilo je jasno ko ide u drugo po jačini evropsko klupsko takmičenje, ali revanš ostaje zanimljiv za klađenje jer obe ekipe igraju otvoreno sa mnogo golova na obe strane.

ПОЉАЦИ ЗНАЈУ КАКО ДА ДАЈУ ГОЛ: Белгијанци су мајстори за ГГ&3+

Foto Profimedia

Genk je u tri od četiri odigrana kola belgijskog šampionata igrao utakmice sa više od 2,5 golova, a prosek mu iznosi 2,8 po meču. Belgijci su pritom i postizali i primali bar po jedan gol u svakom susretu.

Leh Poznanj takođe igra izuzetno efikasno – u poljskom prvenstvu beleži prosek od 4,3 gola po utakmici, uz gol-razliku 8:9. Poput Genka, i Poljaci su u svim kolima i davali i primali golove.

Ipak, rival iz Belgije je već u prvom meču obezbedio skoro siguran prolaz, pošto je slavio sa ubedljivih 5:1. Zato se u revanšu očekuje više opuštenosti i prostor za golgeterski duel u kojem obe ekipe mogu do pogotka.

To se vidi i po kvotama koje padaju za igru "oba tima daju gol".

NAŠ TIP: GG (kvota 1,70)

 

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h

ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h