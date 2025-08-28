POLJACI ZNAJU KAKO DA DAJU GOL: Belgijanci su majstori za GG&3+

REVANŠ meč drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope večeras će odigrati Genk i Leh iz Poznanja. Već posle prvog meča bilo je jasno ko ide u drugo po jačini evropsko klupsko takmičenje, ali revanš ostaje zanimljiv za klađenje jer obe ekipe igraju otvoreno sa mnogo golova na obe strane.

Foto Profimedia

Genk je u tri od četiri odigrana kola belgijskog šampionata igrao utakmice sa više od 2,5 golova, a prosek mu iznosi 2,8 po meču. Belgijci su pritom i postizali i primali bar po jedan gol u svakom susretu.

Leh Poznanj takođe igra izuzetno efikasno – u poljskom prvenstvu beleži prosek od 4,3 gola po utakmici, uz gol-razliku 8:9. Poput Genka, i Poljaci su u svim kolima i davali i primali golove.

Ipak, rival iz Belgije je već u prvom meču obezbedio skoro siguran prolaz, pošto je slavio sa ubedljivih 5:1. Zato se u revanšu očekuje više opuštenosti i prostor za golgeterski duel u kojem obe ekipe mogu do pogotka.

To se vidi i po kvotama koje padaju za igru "oba tima daju gol".

NAŠ TIP: GG (kvota 1,70⬇)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA