LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
DANAS smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
16.00 Trinec - Prostejov 1X (1,35)
21.00 Pafos - Crvena zvezda UG 0-3 (1,52)
Ukupna kvota: 2,42
Kvota na Trinec je u velikom padu, sa 2.70 je pala na 2.05, verujemo bukmejkerima i nešto sigurnije predlažemo duplu šansu.
Seltik je bolji tim od Kairata i ne bi smeo biti eliminisan, bar u regularnom delu utakmice.
Pafos će vrebati iz kontri, Zvezda se neće zaletati od samog starta, granica od tri gola ne bi trebala biti probijena.
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
