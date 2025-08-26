LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

DANAS smo vam spremili sledeće predloge.

Utorak 16.00 Trinec - Prostejov 1X (1,35)



21.00 Pafos - Crvena zvezda UG 0-3 (1,52) 18.45 Kairat - Seltik X2 (1,18)21.00 Pafos - Crvena zvezda UG 0-3 (1,52) Ukupna kvota: 2,42

Kvota na Trinec je u velikom padu, sa 2.70 je pala na 2.05, verujemo bukmejkerima i nešto sigurnije predlažemo duplu šansu.

Seltik je bolji tim od Kairata i ne bi smeo biti eliminisan, bar u regularnom delu utakmice.

Pafos će vrebati iz kontri, Zvezda se neće zaletati od samog starta, granica od tri gola ne bi trebala biti probijena.

