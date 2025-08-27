FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ

BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.

FOTO: Tanjug/AP/Steve Welsh

Ovaj duel spada među najatraktivnije u plej-ofu i obe ekipe imaju dovoljno razloga za optimizam, ali i pritisak, jer ih deli samo jedna pobeda od najelitnijeg evropskog društva.

Benfika je već dugi niz godina redovna u grupnoj fazi, učestvujući u 14 od poslednjih 15 sezona. U prethodne dve kampanje stigla je do četvrtfinala, a prošle sezone zaustavljena je u osmini finala od Barselone.

Tim Bruna Laža ima impresivan početak sezone – šest utakmica bez primljenog gola, uz pet pobeda i jedan remi. Posle sigurnog prolaska protiv Nice (dve pobede po 2:0) i trijumfa u ligi nad Estrelom (1:0) i Tondelom (3:0), „orlovi“ deluju stabilno i u napadu i u odbrani. Uprkos iskustvu i kvalitetu, pritisak je na njima, jer samo pobeda u 90 minuta donosi prolaz. Problem za domaće je suspenzija Florentina Luisa, dok su Bah, Bruma i Manu povređeni.

S druge strane, Fenerbahče želi da se posle 17 godina vrati u elitu. Prošlog leta eliminisani su u kvalifikacijama od Lila, a u Ligi Evrope stigli su do nokaut faze, gde ih je izbacio Rendžers posle penala.

Ovog puta su pod vođstvom Žozea Murinja savladali Fejenord u trećem kolu kvalifikacija, i to posle poraza u Holandiji (1:2), kada su u revanšu u Istanbulu odigrali fantastično i pobedili 5:2.

U domaćem šampionatu otvorili su sa 0:0 protiv Goztepea, a vikendom pobedili Kočaelispor 3:1. Ipak, problem ostaje forma na gostovanjima – u ovoj sezoni još nemaju pobedu van svog stadiona. Za ovaj meč nedostaju im Čenk Tosun, Rodrigo Bekao i Mert Hakan Jandaš, ali se vraća Ostervolde.

Istorija susreta ide na ruku Benfiki – neporaženi su u poslednja četiri zvanična meča protiv Turaka (dve pobede, dva remija). Pored toga, „orlovi“ su u sedam od poslednjih osam utakmica na svom terenu postigli bar dva gola, a nisu gubili na poluvremenu već devet utakmica zaredom.

Sa druge strane, šest od sedam poslednjih gostovanja Fenera došlo je GG.

Meč će biti i duel trenera: Murinjo ima pozitivan skor protiv Benfike – šest pobeda u deset duela, uz samo jedan poraz. Sa druge strane, Lažeov tim deluje uigrano i sigurno u odbrani.

Ključni igrači mogli bi biti novajlija Franjo Ivanović, koji je postigao prvi gol u Lisabonu protiv Tondele, i defanzivac gostiju Arči Braun, koji beleži četiri gol-učešća u poslednja četiri nastupa.

Sve ukazuje na veoma neizvesno veče na „Lužu“. Benfika ima iskustvo i formu, ali Fenerbahče sa Murinjom nikako ne sme biti potcenjen. Posle 0:0 u prvom meču, svaki detalj može odlučiti – bilo gol u ranoj fazi, bilo disciplinska greška kao u Istanbulu, kada je viđeno čak deset žutih i jedan crveni karton. Očekuje nas borba dostojna poslednje ulaznice za grupnu fazu Lige šampiona.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA