Tip fudbal

FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ

В.М.

27. 08. 2025. u 07:30

BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.

ФЕНЕРОВИ НАВИЈАЧИ ОВО ЧЕКАЈУ 16 ДУГИХ ГОДИНА: Бенфика јури пето узастопно учешће у групној/лигашкој фази ЛШ

FOTO: Tanjug/AP/Steve Welsh

Ovaj duel spada među najatraktivnije u plej-ofu i obe ekipe imaju dovoljno razloga za optimizam, ali i pritisak, jer ih deli samo jedna pobeda od najelitnijeg evropskog društva.

Benfika je već dugi niz godina redovna u grupnoj fazi, učestvujući u 14 od poslednjih 15 sezona. U prethodne dve kampanje stigla je do četvrtfinala, a prošle sezone zaustavljena je u osmini finala od Barselone.

Tim Bruna Laža ima impresivan početak sezone – šest utakmica bez primljenog gola, uz pet pobeda i jedan remi. Posle sigurnog prolaska protiv Nice (dve pobede po 2:0) i trijumfa u ligi nad Estrelom (1:0) i Tondelom (3:0), „orlovi“ deluju stabilno i u napadu i u odbrani. Uprkos iskustvu i kvalitetu, pritisak je na njima, jer samo pobeda u 90 minuta donosi prolaz. Problem za domaće je suspenzija Florentina Luisa, dok su Bah, Bruma i Manu povređeni.

S druge strane, Fenerbahče želi da se posle 17 godina vrati u elitu. Prošlog leta eliminisani su u kvalifikacijama od Lila, a u Ligi Evrope stigli su do nokaut faze, gde ih je izbacio Rendžers posle penala.

Ovog puta su pod vođstvom Žozea Murinja savladali Fejenord u trećem kolu kvalifikacija, i to posle poraza u Holandiji (1:2), kada su u revanšu u Istanbulu odigrali fantastično i pobedili 5:2.

U domaćem šampionatu otvorili su sa 0:0 protiv Goztepea, a vikendom pobedili Kočaelispor 3:1. Ipak, problem ostaje forma na gostovanjima – u ovoj sezoni još nemaju pobedu van svog stadiona. Za ovaj meč nedostaju im Čenk Tosun, Rodrigo Bekao i Mert Hakan Jandaš, ali se vraća Ostervolde.

Istorija susreta ide na ruku Benfiki – neporaženi su u poslednja četiri zvanična meča protiv Turaka (dve pobede, dva remija). Pored toga, „orlovi“ su u sedam od poslednjih osam utakmica na svom terenu postigli bar dva gola, a nisu gubili na poluvremenu već devet utakmica zaredom.

Sa druge strane, šest od sedam poslednjih gostovanja Fenera došlo je GG.

Meč će biti i duel trenera: Murinjo ima pozitivan skor protiv Benfike – šest pobeda u deset duela, uz samo jedan poraz. Sa druge strane, Lažeov tim deluje uigrano i sigurno u odbrani.

Ključni igrači mogli bi biti novajlija Franjo Ivanović, koji je postigao prvi gol u Lisabonu protiv Tondele, i defanzivac gostiju Arči Braun, koji beleži četiri gol-učešća u poslednja četiri nastupa.

Sve ukazuje na veoma neizvesno veče na „Lužu“. Benfika ima iskustvo i formu, ali Fenerbahče sa Murinjom nikako ne sme biti potcenjen. Posle 0:0 u prvom meču, svaki detalj može odlučiti – bilo gol u ranoj fazi, bilo disciplinska greška kao u Istanbulu, kada je viđeno čak deset žutih i jedan crveni karton. Očekuje nas borba dostojna poslednje ulaznice za grupnu fazu Lige šampiona.

KLIKNITE NA LINK ZA NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,80)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu