"TRAKTOR BOJSI" POSTAJU "IKS BOJSI"? JEdan od favorita za plasman u Premijerligu već na startu Čempionšipa ima problema da dođe do pobede

U 3. kolu Čempionšipa u Engleskoj, Preston dočekuje Ipsvič od 16 časova.

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Preston je posle prva dva kola neporažen – na svom terenu slavio je sa 2:1 protiv Lestera, dok je Ipsvič takođe ostao neporažen, sa dva remija rezultatom 1:1.

Od početka sezone, dve od tri utakmice Prestona (uključujući meč u EFL kupu) završile su sa „H“ na kraju, dok su sve tri utakmice Ipsviča imale remi rezultat na poluvremenu ili na kraju meča.

Poslednji međusobni susreti u sezoni 2023/2024 završili su pobedama domaćina i bili su utakmice sa više golova sa obe strane (GG&5+). Preston ima prednost domaćeg terena, ali Ipsvič dolazi iz Premijer lige, pa se najavljuje izuzetno izjednačen i zanimljiv duel.

Dakle, istorijski gledano, meč može da bude bez pobednika ili da obe ekipe postignu gol.

NAŠ PREDLOG: X ili GG (kvota 1,59)