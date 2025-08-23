Tip fudbal

"TRAKTOR BOJSI" POSTAJU "IKS BOJSI"? JEdan od favorita za plasman u Premijerligu već na startu Čempionšipa ima problema da dođe do pobede

Olja Mrkić

23. 08. 2025. u 12:23

U 3. kolu Čempionšipa u Engleskoj, Preston dočekuje Ipsvič od 16 časova.

ТРАКТОР БОЈСИ ПОСТАЈУ ИКС БОЈСИ? ЈЕдан од фаворита за пласман у Премијерлигу већ на старту Чемпионшипа има проблема да дође до победе

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Preston je posle prva dva kola neporažen – na svom terenu slavio je sa 2:1 protiv Lestera, dok je Ipsvič takođe ostao neporažen, sa dva remija rezultatom 1:1.

Od početka sezone, dve od tri utakmice Prestona (uključujući meč u EFL kupu) završile su sa „H“ na kraju, dok su sve tri utakmice Ipsviča imale remi rezultat na poluvremenu ili na kraju meča.

Poslednji međusobni susreti u sezoni 2023/2024 završili su pobedama domaćina i bili su utakmice sa više golova sa obe strane (GG&5+). Preston ima prednost domaćeg terena, ali Ipsvič dolazi iz Premijer lige, pa se najavljuje izuzetno izjednačen i zanimljiv duel.

Dakle, istorijski gledano, meč može da bude bez pobednika ili da obe ekipe postignu gol.

NAŠ PREDLOG: X ili GG (kvota 1,59)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu