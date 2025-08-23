Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

Новости онлајн

23. 08. 2025. u 09:22

TIP vam je za danas pripremio dva predloga iz Engleske.

Foto Profimedia

Očekujemo ubedljivu pobedu favorizovanog Birmingema protiv Oksofrda i prvi iks u sezoni Eksitera, ali do koga će doći tek u drugom delu utakmice.

Subota

16.00 Birmingem S. - Oksford J. 1-1 (4,90)

16.00 Nortampton - Eksiter 1-X (13,00)

Ukupna kvota: 29,90

