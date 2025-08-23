POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
TIP vam je za danas pripremio dva predloga iz Engleske.
Očekujemo ubedljivu pobedu favorizovanog Birmingema protiv Oksofrda i prvi iks u sezoni Eksitera, ali do koga će doći tek u drugom delu utakmice.
Subota
16.00 Birmingem S. - Oksford J. 1-1 (4,90)
*Do 10.000, bez depozita!
16.00 Nortampton - Eksiter 1-X (13,00)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ukupna kvota: 29,90
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
Komentari (0)