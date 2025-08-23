Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

23. 08. 2025. u 08:20

NAŠ jučerašnji dubl je rutinski pogođen.

FOTO: Tanjug/AP

Njega možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

Subota

18.30 Arsenal - Lids |2+ (2,20)

18.45 PSV - Groningen |2+ (1,88)

Ukupna kvota: 4,14

