JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
NAŠ jučerašnji dubl je rutinski pogođen.
Njega možete videti OVDE, a evo i novih tipova:
Subota
18.30 Arsenal - Lids |2+ (2,20)
18.45 PSV - Groningen |2+ (1,88)
Ukupna kvota: 4,14
