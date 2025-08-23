SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"

SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).

Foto: Profimedia

Siti je odlično izgledao na premijeri protiv Vulverhemptona, deluje da je Gvardiola ponovo napravio veoma dobar tim, pogodio je sa pojačanjima, a najviše od svih se istakao Tižani Rejnders plaćen 55+15 miliona u bonusima Milanu.

Pokazao je Holanđanin u Seriji A i u dresu reprezentacije da je jedan od najboljih vezista na svetu, a sada je to samo potvrdio maestralnim nastupom protiv Vulsa upisavši gol i asistenciju na "Molinjuu" (5:0).

Ono što može predstavljati problem "građanima" ove sezone je odbrana, zadnja linija tim im nije briljantna, ali dovođene Donarume o kojem se sve piše piše kao potencijalnom pojačanju nakon što nije produžio ugovor sa PSŽ-om bi moglo biti upravo to što im treba da ih vrati u vrh nakon razočaravajuće prošle kampanje u kojoj se ostali bez ijednog trofeja.

Sa druge strane, Totenhem je sa dosta optimizma započeo sezonu ostvarivši rutinski trijumf nad Barnlijem pred svojim navijačima uz dva gola Rišarlisona (3:0), dok mu je pre toga malo falilo da osvoji Superkup Evrope u kojem je poražen od PSŽ-a nakon penala, iako je do samog kraja meča vodio s 2:0 (primio dva gola u poslednjih deset minuta).

Razlike u odnosu na prošlu sezonu su evidentne, Tomas Frank zahteva dosta disciplinovaniju igru od Postekoglua, takitčki dosta bolje priprema svoju ekipu, preti više iz prekida i može se reći da opravdano što su ga "pevci" Brentfordu platili čak 12 miliona evra.

Ono što će biti problem gostiju ove sezone je rotacija, igraju na četiri fronta, vratili su se u Ligu šampiona osvajanjem Lige Evrope i tim koji na raspolaganju ima Danac nije sposoban da na visokom nivou igra toliki broj utakmica.

Dovedeno je par dobrih pojačanja, Kudus i Paljinja su se za sada odlično pokazali, ali potrebno je još takvih igrača. Bili su nadomak dovođenja Ezea koji će na kraju ipak pojačati Arsenal, a velika želja Franka je Savinjo koji igra upravo za Siti, ali je trenutno van stroja zbog blaže povrede.

Što se tiče današnjeg meča, ovi rivali uvek igraju zanimljive utakmice i poznato je da je Gvardiola kroz svoj devetogidšnji mandat na klupi Sitija najviše problema imao protiv Totenhema koji ga je redovno mučio nezavisno od mesta koje je zauzimao na tabeli.

Primer toga videli smo prošle sezone kada su "pevci" marširali "Etihadom" slavivši sa više nego ubedljivih 4:0, što im je bio peti trijumf protiv Sitija na poslednjih deset međusobnih duela.

Treba istaći i izostanke koju muče i jedne i druge, domaćini su bez Gvardiola, Kovačića, Savinja i Edersona, dok će kod gostiju meč propustiti Kuluševski, Medison, Dragušin, Hil, Takai i Solomon.

Očekujemo dosta dobar meč, verujemo da će Totenhem igrati slično kao protiv PSŽ-a, sa tri štopera, zgusnuto na svojoj polovini i da će prepustiti inicijativu Sitiju, te preko kontri tražiti priliku za gol.

Saradnja Kudusa i Ričarlisona se za sada pokazal veoma efikasnom, odlično se razumeju, veoma su opasni kada imaju prostora ispred sebe i tipujemo da će Totenhem iskoristiti mane Sitijeve odbrane koja ima ozbiljnih problema sa povredama provtimaca.

