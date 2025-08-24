Tip fudbal

BOŠKO OROVIĆ: GAIS zna sa vodećima

Žarko Urošević

24. 08. 2025. u 10:23

* Trener u Švedskoj, prognozira dve najkvalitetnije lige

ŠVEDSKA 1

nedelja, 

Đurgarden – Bromapojkarna 1

Sirijus – Hamarbi 2

Degerforš – AIK 2

Elsfborg – Halmštad 1

Malme – Geteborg 12

Varnamo – Heken 12

ponedeljak, 

GAIS – MJALBI 12&GG

Ester – Norčeping 2

ŠVEDSKA

nedelja, 

Varberg – Estersund 1X

Vasteras – Utsiktens X2

ponedeljak, 

Falkenberg – Sandvikens 12

Sundsval – Odevold 12

Erebro – Umea X

Treleborg – Landskrona 1X

KALMAR – HELSINGBORGg 1

Još je ostalo deset kola do kraja prvenstva, Mjalbi koji je na čelu tabele beži pet bodova drugoplasiranom Hamarbiju. U prošlom kolu, Hamarbi je na svom terenu izgubio od ekipe GAIS, sad Mjalbi gostuje istom rivalu i tu se biti neizvesno, najverovatnije sa golovima na obe strane.

Iz druge lige izdvojio bih samo jedinicu na Kalmar protiv Helsinborga.

