BOŠKO OROVIĆ: GAIS zna sa vodećima
* Trener u Švedskoj, prognozira dve najkvalitetnije lige
ŠVEDSKA 1
nedelja,
Đurgarden – Bromapojkarna 1
Sirijus – Hamarbi 2
Degerforš – AIK 2
Elsfborg – Halmštad 1
Malme – Geteborg 12
Varnamo – Heken 12
ponedeljak,
GAIS – MJALBI 12&GG
Ester – Norčeping 2
ŠVEDSKA
nedelja,
Varberg – Estersund 1X
Vasteras – Utsiktens X2
ponedeljak,
Falkenberg – Sandvikens 12
Sundsval – Odevold 12
Erebro – Umea X
Treleborg – Landskrona 1X
KALMAR – HELSINGBORGg 1
Još je ostalo deset kola do kraja prvenstva, Mjalbi koji je na čelu tabele beži pet bodova drugoplasiranom Hamarbiju. U prošlom kolu, Hamarbi je na svom terenu izgubio od ekipe GAIS, sad Mjalbi gostuje istom rivalu i tu se biti neizvesno, najverovatnije sa golovima na obe strane.
Iz druge lige izdvojio bih samo jedinicu na Kalmar protiv Helsinborga.
