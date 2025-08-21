PADA KVOTA NA DVOJKU: Grci žele da iskoriste promenjivu formu hrvatskog prvaka

PAOK gostuje Rijeci u prvoj utakmici plej-ofa Lige Evrope u četvrtak, sa ciljem da iskoristi priliku koju nudi evropska scena.

Profimedia

Hrvatski šampioni, koji su prethodno eliminisani u drugoj kvalifikacionoj rundi Lige šampiona, sada se fokusiraju na Ligu Evrope i žele da savladaju PAOK.

Rijeka je prošle sezone osvojila domaću duplu krunu i dobila šansu za Ligu šampiona, takmičenje u kome nikada nisu učestvovali, nakon što su 1999-00 ispali u drugoj rundi kvalifikacija, a 2017-18 u plej-ofu.

Ove godine nisu uspeli ni treći put, izgubivši ukupno 3:1 od Ludogoreca. Nakon toga, tim Radomira Đalovića morao je da se zadovolji Ligom Evrope, ali učešće još nije bilo zagarantovano, jer su morali da prođu kroz dve kvalifikacione runde, uključujući Šelburn protiv koga su u revanšu nadoknadili poraz sa Rujevice.

PAOK možda nije u potpunosti spreman zbog ograničenog broja utakmica, a nije dostigao grupnu fazu Lige Evrope od sezone 2020-21. Četvorostruki grčki šampioni, čija je poslednja evropska kampanja bila u Ligi konferencije 2021-22 i 2023-24, sada ciljaju povratak u drugi razred evropskog takmičenja na štetu Rijeke.

