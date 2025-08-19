Tip fudbal

"HODOČASNICI" TONU SVE DUBLJE: Gosti nose bar bod natrag u London

Olja Mrkić

19. 08. 2025. u 12:04

PLIMUT želi da osvoji prve bodove u sezoni kada u utorak dočeka Lejton orijent na stadionu "Houm park" u okviru četvrtog kola Lige jedan.

ХОДОЧАСНИЦИ ТОНУ СВЕ ДУБЉЕ: Гости носе бар бод натраг у Лондон

Profimedia

Gosti, s druge strane, ciljaju na treću uzastopnu ligašku utakmicu bez poraza, nakon što su osvojili četiri boda iz poslednja dva meča u trećem razredu.

Plimut želi brz povratak u Čempionšip nakon ispadanja u zaboravnoj sezoni 2024-25, ali za sada ne ide po planu "hodočasnicima". Bivši trener Votforda i nekadašnji vezista Mančester junajteda Tom Kleverli, imao je razočaravajući početak na klupi Plimuta, izgubivši sva tri ligaška meča kao glavni trener.

"Pilgrimi" su sezonu otvorili porazom kod kuće od Barnslija rezultatom 3:1, a zatim nisu uspeli da postignu gol u porazu od 2:0 na gostovanju kod Boltona.

Plimut je konačno zabeležio prvu pobedu u sezoni u prošlom kolu Liga kupa protiv Kvins park rendžersa, ali nisu uspeli da nadograde tu pobedu od 3:2, pošto su u subotu izgubili istim rezultatom na gostovanju kod Linkolna.

Lejton Orijent je izgubio poslednja tri takmičarska meča protiv Plimuta, ali s obzirom na trenutni nedostatak samopouzdanja kod domaćina, verujemo da će gosti učiniti dovoljno da  kući ponesu bar bod.

NAŠ TIP: X2 (1,65)

VREDI POKUŠATI:  X2&3+ (2,80)

