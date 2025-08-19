OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ponedeljak
19.00 Esbjerg - Olborg GG (1,48)
20.45 Piterboro - Barnli GG (1,50)
20.45 Tranmer - Barton GG (1,68)
Ukupna kvota: 3,72
