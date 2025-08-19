LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg Tipovog "sigurica" tiketa sa tri realne kvote
TIP vam je za danas sastavio tiket sa tri "sigurice".
Utorak
16.00 Lokomotiv G. - Dinamo M. 2 (1,27)
20.30 Znič - Visla K. 2 (1,37)
21.00 Real Madrid - Osasuna 1 (1,23)
Ukupna kvota: 2,14
