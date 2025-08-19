Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg Tipovog "sigurica" tiketa sa tri realne kvote

Новости онлајн

19. 08. 2025. u 08:43

TIP vam je za danas sastavio tiket sa tri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Ево данашњег Типовог сигурица тикета са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

16.00 Lokomotiv G. - Dinamo M. 2 (1,27)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

20.30 Znič - Visla K. 2 (1,37)
21.00 Real Madrid - Osasuna 1 (1,23)

Ukupna kvota: 2,14

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?