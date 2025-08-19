IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona

SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.

FOTO: Tanjug/Marko Đoković

Iako domaće prvenstvo na Kipru još nije počelo, Pafos je već odigrao četiri meča u kvalifikacijama za LŠ, uključujući eliminaciju Makabija iz Tel Aviva i Dinama iz Kijeva.

Sve utakmice do sada odigrali su na neutralnim terenima, zbog dobro poznate situacije sa izraelskim i ukrajinskim ekipama, dok i oni sami kao nominalni domaćin koriste "Alfamega stadion" u Limasolu (60 km od Pafosa).

Zvezda dominira srpskim fudbalom, osvojila je osam titula zaredom, a poslednjih pet puta i duplu krunu. Tim je poslednje dve sezone redovno u grupama Lige šampiona, a i ranije je tri puta igrao Evropa ligu.

Zahvaljujući tim nastupima klub je ozbiljno ojačao i sportski i finansijski – letos je prodao igrače za 28,5 miliona, doveo pojačanja za 14 miliona, a vrednost tima danas dostiže čak 80 miliona evra. Najveća imena su Marko Arnautović, Šavi Babička i Mahmudu Bajo. U kvalifikacijama je već izbacio Linkoln (5:1) i Leh Poznanj (3:2).

U domaćem prvenstvu ide maksimalno, četiri od četiri pobede i najbolji napad sa 16 golova.

Vladan Milojević sa Zvezdom nikada nije ispao u kvalifikacijama za Uefina takmičenja i do sada je uspeo da izađe kao pobednik u 15 uzastopnih dvomeča.

Milojević je u prethodnim godinama znao da izađe na kraj sa na papiru kvalitetnijim rivalima, koji su bili ofanzivno orijentisani i bazirali svoju igru na visokom procentu lopte u nogama. Sada ga pak očekuje drugačija vrsta izazova.

Moraće da pronađe način da nadmudri kolegu koji je pokazao da se ne da prevariti i koji je podjednako dobro pripremao mečeve u koje nije ulazio kao favorit.

Problem za Zvezdinog trenera biće i izostanci Rodrigaa i Radeta Krunića, čiji uticaj na igru će biti jako teško nadoknaditi. Sa druge strane, David Luiz bi mogao da debituje za Pafos i tako put do gola Pafosa učini još težim.

S druge strane, Pafos je klub osnovan tek 2014. godine, ali je prošle sezone senzacionalno postao prvak Kipra i obezbedio debi u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Do sada je izbacio favorite – Makabi Tel Aviv i Dinamo Kijev – ali treba naglasiti da Ukrajinci imaju velike probleme zbog rata i nisu pravi pokazatelj snage.

Vrednost Pafosovog tima je svega 20 miliona evra, a iako imaju zanimljiv napad sa Oršićem, Dragomirom i Brazilcima Žažom i Andersonom Silvom, ipak im nedostaje ozbiljnije evropsko iskustvo.

Zvezda je u ovoj sezoni već postigla 26 golova u osam utakmica i kod kuće igra mnogo ofanzivnije. Pafos je u gostima opasan i ume da pogodi, ali ne treba zaboraviti da Zvezda u evropskim kvalifikacijama redovno pogađa prva i da retko ispušta prednost na „Marakani“. Uz vredniji tim, bogatije iskustvo i podršku punih tribina, sve osim pobede crveno-belih bio bi šok.

