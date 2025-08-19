IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
Iako domaće prvenstvo na Kipru još nije počelo, Pafos je već odigrao četiri meča u kvalifikacijama za LŠ, uključujući eliminaciju Makabija iz Tel Aviva i Dinama iz Kijeva.
Sve utakmice do sada odigrali su na neutralnim terenima, zbog dobro poznate situacije sa izraelskim i ukrajinskim ekipama, dok i oni sami kao nominalni domaćin koriste "Alfamega stadion" u Limasolu (60 km od Pafosa).
Zvezda dominira srpskim fudbalom, osvojila je osam titula zaredom, a poslednjih pet puta i duplu krunu. Tim je poslednje dve sezone redovno u grupama Lige šampiona, a i ranije je tri puta igrao Evropa ligu.
Zahvaljujući tim nastupima klub je ozbiljno ojačao i sportski i finansijski – letos je prodao igrače za 28,5 miliona, doveo pojačanja za 14 miliona, a vrednost tima danas dostiže čak 80 miliona evra. Najveća imena su Marko Arnautović, Šavi Babička i Mahmudu Bajo. U kvalifikacijama je već izbacio Linkoln (5:1) i Leh Poznanj (3:2).
U domaćem prvenstvu ide maksimalno, četiri od četiri pobede i najbolji napad sa 16 golova.
Vladan Milojević sa Zvezdom nikada nije ispao u kvalifikacijama za Uefina takmičenja i do sada je uspeo da izađe kao pobednik u 15 uzastopnih dvomeča.
Milojević je u prethodnim godinama znao da izađe na kraj sa na papiru kvalitetnijim rivalima, koji su bili ofanzivno orijentisani i bazirali svoju igru na visokom procentu lopte u nogama. Sada ga pak očekuje drugačija vrsta izazova.
Moraće da pronađe način da nadmudri kolegu koji je pokazao da se ne da prevariti i koji je podjednako dobro pripremao mečeve u koje nije ulazio kao favorit.
Problem za Zvezdinog trenera biće i izostanci Rodrigaa i Radeta Krunića, čiji uticaj na igru će biti jako teško nadoknaditi. Sa druge strane, David Luiz bi mogao da debituje za Pafos i tako put do gola Pafosa učini još težim.
S druge strane, Pafos je klub osnovan tek 2014. godine, ali je prošle sezone senzacionalno postao prvak Kipra i obezbedio debi u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Do sada je izbacio favorite – Makabi Tel Aviv i Dinamo Kijev – ali treba naglasiti da Ukrajinci imaju velike probleme zbog rata i nisu pravi pokazatelj snage.
Vrednost Pafosovog tima je svega 20 miliona evra, a iako imaju zanimljiv napad sa Oršićem, Dragomirom i Brazilcima Žažom i Andersonom Silvom, ipak im nedostaje ozbiljnije evropsko iskustvo.
Zvezda je u ovoj sezoni već postigla 26 golova u osam utakmica i kod kuće igra mnogo ofanzivnije. Pafos je u gostima opasan i ume da pogodi, ali ne treba zaboraviti da Zvezda u evropskim kvalifikacijama redovno pogađa prva i da retko ispušta prednost na „Marakani“. Uz vredniji tim, bogatije iskustvo i podršku punih tribina, sve osim pobede crveno-belih bio bi šok.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1 (kvota 1,77)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.
18. 08. 2025. u 19:23
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?
NAJAVIO je Svetislav Pešić još pre pola godine Tristana Vukčevića u dresu Srbije, što se i obistinuilo ovog leta, gde će mladi as biti jedan od nosioca na Evropskom prvenstvu.
18. 08. 2025. u 10:49
Komentari (0)