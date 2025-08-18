DOMAĆINU PRIRITET LIGU KONFERENCIJE: Gosti još traže prvu pobedu u sezoni

ARDA i CSKA Sofija se sastaju u 5. kolu prve lige Bugarske.

Foto: Profimedia

Arda je više fokusirana na Ligu konferencije, gde je stigla do plej-ofa, a mesto u kvalifikacijama je izborila pobedom nad CSKA u baražu na kraju prethodnog prvenstva.

Oba domaća meča Arde u prvenstvu završila su nerešeno i sa manje od 2,5 gola. Osim toga, Arda je primila samo jedan gol u četiri utakmice odigrane kod kuće ove sezone, a svi mečevi su imali između 0 i 2 gola na kraju.

CSKA Sofija još traži prvu pobedu u novoj sezoni. Tri utakmice su završili nerešeno, a u četvrtoj je na poluvremenu bilo bez golova. Primetan je oprezan stil igre gostiju, jer su sve njihove utakmice ove sezone imale između 0 i 2 gola.

Ove dve ekipe su se ove godine sastale u finalu za mesto u Ligi konferencije. I na poluvremenu i na kraju bilo je nerešeno, a Arda je pobedila na penale.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,60⬇)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA