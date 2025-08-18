"ZMAJEVI" SANJAJU TITULU: Dvostruki prvak Evrope je na dominantan način započeo prvenstvo

FUDBALERI Žil visentea i Portu spustiće zavestu na drugo kolo Primeira lige. Meč se igra na "Sidade de Barselosu" (21.15).

Foto: Profimedia

Nakon par godina dominacija Sportinga koji je ostao bez Amorima i Đekereša, deluje da je trka za titulu ove godine otvorena, uz lisabonske "lavove" za tron konkurišu naravno Benfika i Porto.

Što se tiče "zmajeva", oni su preko leta napravili dosta promena, a najveća je ona na klupi. Ekipu je preuzeo talentovani Frančesko Farioli i uprava mu je ukazala poverenje potrošivši skoro 100 miliona evra na pojačanja.

Spisak novajlija je dugačak, Frohold i Gabi Veiga bi trebali da vode glavnu reč u vezi, Borha Sains da predvodi tim sa levog krila, zadnju liniju su pojačali Bednarek, Nehuan Perez i Alberto Kosta, a ne sme se zaboraviti ni Luk de Jong koji će biti podrška najboljem strelcu ekipe Samuu Omorodionu.

Na pripremama je to solidno izgledalo, pobeđeni su Tvente i Atletiko Madrid, a odlično su odigrali i protiv Vitorije Gimarais u prvom kolu.

Dominirao je Samu Omorodion sa dva postignuta gola, a u listu strelaca upisao se i Pepe za rutinski trijumf popularnih "zmajeva".

Danas idu na noge Žil visenteu koji je takođe trijumfalno započeo prvenstvo savladavši Nasional rezultatom 2:0.

Nisu "petlovi" bili mogo bolji rival na tom meču, ali su iskoristili svoje šanse i golovima Pabla, odnosno Estevesa došli do vredna tri boda.

Da nas očekuje zanimljiv meč govori nam skoriji istorijat međusobnih duela, naime na poslednjih pet utakmica ovi timovi su poptuno izjednačeni, oboje su upisali po dva trijumfa, a viđen je i remi.

Večeras prednost dajemo Portu koji je u dobrom ritmu dočekao sezonu, menadžer Farioli je pokrenuo svoje izabranike, Samu Omorodion je raspoložen i to bi trebalo biti dovoljno za pobedu na "Sidade de Barselosu"

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,45)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice