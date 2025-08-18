JURIMO ČETVRTU "SIGURICU" U NIZU: Evo današnjeg Tipovog "lagano dolazi" tiketa sa tri realne kvote
TIP vam je juče sastavio tiket sa tri "sigurice" koji je lagano došao.
Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
17.30 Ekenas - SJK Akatemija 1 (1,39)
19.00 Kongsvinger - Mjondalen 1 (1,29)
19.30 Toršavn - Klaksvik 2 (1,45)
Ukupna kvota: 2,59
