Tip fudbal

JURIMO ČETVRTU "SIGURICU" U NIZU: Evo današnjeg Tipovog "lagano dolazi" tiketa sa tri realne kvote

Новости онлајн

18. 08. 2025. u 07:00 >> 00:26

TIP vam je juče sastavio tiket sa tri "sigurice" koji je lagano došao.

FOTO: Profimedia

Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

17.30 Ekenas - SJK Akatemija 1 (1,39)

19.00 Kongsvinger - Mjondalen 1 (1,29)
19.30 Toršavn - Klaksvik 2 (1,45)

Ukupna kvota: 2,59

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

