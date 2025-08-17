NA POLJUD DOLAZI "REDOVNA MUŠTERIJA", ALI... Hajduk ne igra dobro uprkos pobedama na svom terenu

FUDBALERI Hajduka iz Splita ć dočekati Slaven belupo u utakamici trećeg kola HNL lige (21.00).

Hajduk je u prve dve utakmice sezone osvojio maksimalnih šest bodova, ali su pobede bile daleko od uverljivih. Protiv Istre su jedva izvojevali trijumf, pogotkom u 87. minutu, dok su protiv Gorice postigli gol tek nakon što je protivnik ostao s igračem manje.

Oba ta meča su odigrana na "Poljudu", gde Hajduk inače tradicionalno dominira, posebno protiv Slaven Belupa. U poslednjih 10 međusobnih susreta imaju devet pobeda i jedan remi.

Ipak, Hajdukovo samopouzdanje može biti uzdrmano nakon razočaravajućeg ispadanja iz Evrope od Dinama iz Tirane, što bi moglo uticati na njihovu igru.

Slaven Belupo je ove sezone pokazao defanzivnu čvrstinu u jedinom gostujućem meču protiv prvaka Rijeke, gde su primili dva gola tek nakon 90. minuta.

U Splitu su tradicionalno neefikasni, postigavši samo jedan gol u poslednjih pet gostovanja protiv Hajduka. Ipak, njihova defanzivna postavka i strpljenje mogli bi iskoristiti eventualne greške Hajduka, koji je pokazao ranjivost u prethodnim mečevima.

Iako je Hajduk jasan favorit, a potencijalna pobeda bi ih mogla učiniti jedinim liderom na tabeli ukoliko Dinamo ne pobedi u Rijeci, Slaven Belupo ima prostora za iznenađenje. Ako iskoriste pojačanu nervozu u taboru Hajduka zbog evropskog neuspeha i zadrže čvrstu odbranu, mogli bi izvući neočekivan rezultat na Poljudu.

