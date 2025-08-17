NA POLJUD DOLAZI "REDOVNA MUŠTERIJA", ALI... Hajduk ne igra dobro uprkos pobedama na svom terenu
FUDBALERI Hajduka iz Splita ć dočekati Slaven belupo u utakamici trećeg kola HNL lige (21.00).
Hajduk je u prve dve utakmice sezone osvojio maksimalnih šest bodova, ali su pobede bile daleko od uverljivih. Protiv Istre su jedva izvojevali trijumf, pogotkom u 87. minutu, dok su protiv Gorice postigli gol tek nakon što je protivnik ostao s igračem manje.
Oba ta meča su odigrana na "Poljudu", gde Hajduk inače tradicionalno dominira, posebno protiv Slaven Belupa. U poslednjih 10 međusobnih susreta imaju devet pobeda i jedan remi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ipak, Hajdukovo samopouzdanje može biti uzdrmano nakon razočaravajućeg ispadanja iz Evrope od Dinama iz Tirane, što bi moglo uticati na njihovu igru.
Slaven Belupo je ove sezone pokazao defanzivnu čvrstinu u jedinom gostujućem meču protiv prvaka Rijeke, gde su primili dva gola tek nakon 90. minuta.
U Splitu su tradicionalno neefikasni, postigavši samo jedan gol u poslednjih pet gostovanja protiv Hajduka. Ipak, njihova defanzivna postavka i strpljenje mogli bi iskoristiti eventualne greške Hajduka, koji je pokazao ranjivost u prethodnim mečevima.
Iako je Hajduk jasan favorit, a potencijalna pobeda bi ih mogla učiniti jedinim liderom na tabeli ukoliko Dinamo ne pobedi u Rijeci, Slaven Belupo ima prostora za iznenađenje. Ako iskoriste pojačanu nervozu u taboru Hajduka zbog evropskog neuspeha i zadrže čvrstu odbranu, mogli bi izvući neočekivan rezultat na Poljudu.
NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,85⬇)
VREDI POKUŠATI: X2&0-2 (2.92)
