TIP PROGNOZIRA ZA VAS: Evo jednog popodnevnog tiketa sa Ostrva

Olja Mrkić

16. 08. 2025. u 11:57

ŠIROM kolevke fudbala igra se nekoliko popodnevnih utakmica, a mi vam donosimo predloge za igru.

Foto Profimedia

Sve utakmice počinju u 13:30

Aston vila - Njukasl GG&3+ (1,87)

Derbi - Koventri X (3,15)
Portsmut - Norič GG (1,72)
Reksam - VBA 1 (2,85)
Eksiter - Mensfild 1 (2,85)
Barton - Port vejl GG (1,83)
Česterfild - Bristol R. 1 (1,78)
Oldam - Svindon 2-3 (1,97)
Ročdejl - Altrinkham 1 (1,92)

Ukupna kvota: 1046,12

