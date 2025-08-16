TIP PROGNOZIRA ZA VAS: Evo jednog popodnevnog tiketa sa Ostrva
ŠIROM kolevke fudbala igra se nekoliko popodnevnih utakmica, a mi vam donosimo predloge za igru.
Sve utakmice počinju u 13:30
Aston vila - Njukasl GG&3+ (1,87)
Portsmut - Norič GG (1,72)
Reksam - VBA 1 (2,85)
Eksiter - Mensfild 1 (2,85)
Barton - Port vejl GG (1,83)
Česterfild - Bristol R. 1 (1,78)
Oldam - Svindon 2-3 (1,97)
Ročdejl - Altrinkham 1 (1,92)
Ukupna kvota: 1046,12
