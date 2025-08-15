KO KAŽE DA PSŽ NEMA KONKURENCIJU? Marselj se pojačao preko leta i planira da pripreti "svecima" u borbi za titulu

NA startu francuske Lige 1 gledaćemo obračun dva veoma dobra tima kada od 20.45 Ren bude ugostio Marselj na "Roazon parku".

Foto: Profimedia

Nakon što je godinama bio redovan u vrhu tabele i igrao u Evropi, poslednjih par sezone nisu prošle po planu za Ren koji je prošle sezone zauzeo 12. mesto na tabeli, njegov najgori plasman u zadnjih deset godina.

Preko leta je dosta promenjena ekipa, napravljeno je par zanimljivih dolazaka i odlazaka, potrošili su domaćini oko 30 miliona evra na pojačanja poput Merlana, Brasijea, Kamare... a tek se očekuje da budu aktivni krajem prelaznog roka jer se spominje da bi ponajbolji igrač ekipe Kalimuendo mogao pojačati Notingem forest koji se ozbiljno interesuje za talentovanog napadača.

Menadžer je i dalje Habib Beje koji je preuzeo ekipu početkom 2025. godine, uprava mu je ukazala poverenje i smatraju da je on taj koji ih može vratiti u vrh tabele.

Na pripremama su se pretplatili na remije, odigralis su ih čak četiri na šest mečeva uz po trijumf i poraz.

Večeras ih očekuje izuzetno težak zadatak jer na "Roazon" dolazi veliki Marselj.

Četa Roberta de Zerbija je prošle godine ispunila cilj, zauzela drugo mesto i vratila se u Ligu šampiona, a ove im se predviđa daljei napredak pošto su preko leta dodatno ojačali tim.

Pored Enrikea koji je prodat Interu, svi nosioci igre su ostali u redovima desetostrukog prvaka Francuske koji čeka na titulu od 2010. godine, a kao glavna pojačanja ističu se iskusni Pjer Emerik Obamejang, Timoti Vea i Igor Paišao koji je plaćen Fejenordu oko 30 miliona evra.

Francuskom velikanu je ključno da otvori dobro sezonu i sakupi što može više bodova pre početka Lige šampiona kada će mu se raspored znatno zgusnuti i moraće da igra dve utakmice nedeljno, a samopouzdanje da večeras može do trijumfa daje mu to što je prošle sezone u dva navrata bio bolji od Rena (2:1, 4:2).

Što se tiče priprema, gosti su bili neporaženi na šest utakmica, upisali su po tri trijumfa i remija, tako da u dosta dobrom ritmu dočekuju početak takmičarskog dela sezone.

Mi verujemo da će i večeras slaviti, kvota na Marselj je odlična, vredi je probati jer je u pitanju kvalitetniji tim, leži mu da igra protiv Rena, a za hrabrije dodajemo i golove koji su česta pojava kada se sastanu ovi timovi.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,10)

TIP ZA HRABRIJE: 2&GG (kvota 3,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA