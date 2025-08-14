INDIVIDUALNI KVALITET DOŠAO DO IZRAŽAJA U PRVOM MEČU: Midtjiland sve karte bacio na Evropu, Superliga za sada "na čekanju"
Midtjiland dočekuje Fredrikstad u revanšu kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak od 20:00 u Danskoj.
Čini se da ništa ne može zaustaviti Midtjiland na putu ka plej-ofu Lige Evrope, a to potvrđuju dosadašnji rezultati.
Sa potpunim fokusom na Evropu, dok je domaće prvenstvo trenutno zapostavljeno (istina, bez poraza su, ali sa čak tri remija i samo jednom pobedom), Midtjiland se zagrejao protiv Hibernijana, a sada vodi sa 3:1 posle prve utakmice protiv Norvežana, gde je individualni kvalitet došao do izražaja.
Fredrikstad igra u ovom kvalifikacionom krugu spletom okolnosti, ali ekipa po sastavu nije na nivou ove konkurencije.
Verujemo da će izgubiti i večeras, ali sa najviše tri gola na meču.
NAŠ TIP: 1&1-3 (kvota 2,30)
Komentari