INDIVIDUALNI KVALITET DOŠAO DO IZRAŽAJA U PRVOM MEČU: Midtjiland sve karte bacio na Evropu, Superliga za sada "na čekanju"

Midtjiland dočekuje Fredrikstad u revanšu kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak od 20:00 u Danskoj.

Foto: Profimedia

Čini se da ništa ne može zaustaviti Midtjiland na putu ka plej-ofu Lige Evrope, a to potvrđuju dosadašnji rezultati.

Sa potpunim fokusom na Evropu, dok je domaće prvenstvo trenutno zapostavljeno (istina, bez poraza su, ali sa čak tri remija i samo jednom pobedom), Midtjiland se zagrejao protiv Hibernijana, a sada vodi sa 3:1 posle prve utakmice protiv Norvežana, gde je individualni kvalitet došao do izražaja.

Fredrikstad igra u ovom kvalifikacionom krugu spletom okolnosti, ali ekipa po sastavu nije na nivou ove konkurencije.

Verujemo da će izgubiti i večeras, ali sa najviše tri gola na meču.

NAŠ TIP: 1&1-3 (kvota 2,30)

