SEZONA NIJE DOBRO ZAPOČELA ZA "ZELENE": Srpska kolonija iz Atine igra sve bolje

UKRAJINSKI Šahtjor igra protiv Panatinaikosa u revanšu kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak od 20.00 na neutralnom terenu u Krakovu.

FOTO: Profimedia

Panatinaikos je održao nukleus tima koji je bio drugi u grčkoj Superligi prošle sezone, doveo je nekoliko dobrih igrača i cilj tima pored borbe za titulu su i dobri nastupi u Evropi.

Ipak, nakon promenljivih nastupa na pripremama, sezona nije dobro započela za "zelene" koji su eliminasni iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Rendžersa.

Poraženi su na "Ajbroku" 0:2 i nisu uspeli da nadoknade taj zaostatak pred svojim navijačima, iako su poveli preko Filipa Đuričića, jednog od tri srpska fudbalera u timu uz Nemanju Maskmimovića i Filipa Mladenovića, u 54. minutu (1:1).

Vremena za tugovanje u redovima grčkog velikana nema, očekuje ih još jedan težak duel jer ih je žreb upario sa Šahtjorom iz Donjecka koji je imao razočaravajuću sezonu prošle godine, ali je osvajanjem Kupa Ukrajine zauzeo mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Da će ozbiljniji izgledati ove sezone ukrajinski gigant je pokazao na startu kvalifikacija, počistio je Bešiktaš dva puta (4:2, 2:0), a domaće prvenstvo je otvorio pobedom nad Epicentrom pogotkom Kaua Elijasa u 89. minutu (1:0).

Arda Turan je ozbiljno naštelovao Ukrajince, napadački su nastrojeni što se videlo i u Atini gde su imali 69 odsto poseda lopte i 10 šuteva ka golu "zelenih" koji su uprkos manjem posedu lopte bili još agresivniji pred golm i uputili 12 udaraca. Ipak, mreže su mirovale, ali verujemo da će revanš u Krakovu biti produktivniji i da će obe ekipe pronaći put do cilja.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,85)

