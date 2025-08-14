Tip fudbal

EJBRAHAM JE REŠENJE ZA PROBLEME "CRNO-BELIH: Sjajni Englez je pre sedam dana postigao het-trik u prvom poluvremenu!

В.М.

14. 08. 2025. u 11:00

REVANŠ meč trećeg kola kvalifikacija večeras će odigrati Bešiktaš i Sent Patriks. Istanbulski "crno-beli" su slavili 4:1 u Irskoj, tako da bi pitanje prolaska dalje trebalo već biti rešeno.

Foto: Profimedia

Sa ozbiljnim ambicijama je Bešiktaš ušao u novu sezonu, menadžer Ole Gunar Solšer ih je stabilizovao svojim dolaskom krajem prošle godine i preko leta je uložen veliki novac.

Kapitalno pojačanje je turski reprezentativac Orkan Kokču koji je doveden iz Benfike, a pored njega ističe se još Tami Ejbraham koji trebao predstavljati zamenu za Ćira Imobilea koji se vratio u Seriju A.

Takođe, dogovoren je i dolazak Vilfreda Ndidija i uprava kluba je ovim potezima jasno pokazala da planira da se bori sa gradskim rivalima Fenerom i Galatom koji bi trebali da vode glavnu reč u turskoj Superligi ove sezone.

Ipak, "crno-beli" slabo izgledaju na startu kampanju, loše rezultate su beležili na pripremama, a nakon toga ih je Šahtjor u dominantno stilu izbacio iz kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ukrajinski velikan je na tom dvomeču slavio ukupnim rezultatom 6:2, a posebno poražavjuć podatak za "crno-bele" je što su ukoliko računamo i pripreme doživeli četiri poraza zaredom, nešto čemu se sigurno nisu nadali u upravi kluba.

To je stvorilo pritisak na menadžeru Ole Gunaru Solšeru i njegovi izabranici su morali odgovoriti protiv Sent Patriksa, što su i učinili pre sedam dana.

Ubedljivo su slavili u Dablinu, dominirali su tokom čitavog meča, Ejbraham je postigao het-trik u prvom poluvremenu i slavili su rezultatom 4:1.

Sa druge strane, Sent Patriks igra dobro na međunarodnoj sceni, izbacio je Hegelman i Kalju, ali u domaćem prvenstvu mu ne ide dobro i sedmi je na tabeli posle 27. odigranih kola.

Doduše, treba napomenuti da je neporažen na četiri vezana prvenstvena meča, tako da igra sve bolje i hvata zalet pred ključni deo irske Premijer divizije.

Prošle nedelje smo prognozirali pobedu Bešiktaša uz 2-6 golova i taj tip je bio prolazan, a mi mu ponovo verujemo.

"Crno-beli" moraju uhvati zalet, brzo zaboraviti na slabe igre na pripremama i novi trijumf nad Sent Patriksom bi im upravo to doneo.

NAŠ TIP: 1&2-6 (kvota 1,55)

