Tip fudbal

KADA IGRAJU "TAMNOPLAVI" GOLOVI SU ZAGARANTOVANA STVAR: Na poslednjih pet mečeva neveorvatni gosti su postigli 18 pogodaka!

В.М.

13. 08. 2025. u 12:15

NAPADAČKI raspoloženi Viking će gostovati Bašakšehiru na "Fatih Terim stadionu" od 18 časova. Turski tim ima dva gola prednosti pred revanš, slavio je s 3:1 u Norveškoj, tako da nas očekuje veoma zanimljiva utakmica.

FOTO: Profimedia

Sjajno izgleda Viking na početku nove sezone, doduše on je već dugo u takmičraskom pogonu jer mu je prvenstvo odavno počelo i to mu daje prednost u odnosu na ostale timove u Evropi.

Prvi je na tabeli norveške lige, dok je odlično startovao i na međunaordnoj sceni počistivši Koper u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Bio je posebno napadački inspirisan na tom dvomeču, slavio je 7:0 pred svojim navijačima, dok je u gostima bio nešto "slabiji" sa pet postigutih golova pobedši rezultatom 5:3.

Sa druge strane, Bašakšehiru još nije počelo domaće prvenstvo, ali to mu nije bio problem protiv Černo Morea u drugom kolu kvalifikacija slavivši ukupno rezultatom 5:0 (4:0, 1:0).

Potvrdu da oba tima vole da igraju na golove videli smo prošle nedelje kada su se sastali na "Lise areni". Gledali smo napadački fudbal, stvoren je veliki broj šansi, a trijumf je odneo Bašakšehir rezultatom 3:1.

To znači da Viking večeras mora napasti od samog starta, biće izuzetno ofanzivno orijentisan, a 18 postignutih golova na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima mu daju samopouzdanje da može ozbiljno zapretiti nekadašnjem prvaku Turske.

Ponovo tipujemo goleadu, bila je prolazna prošle nedelje kada smo predlagali ovaj meč i očekujemo isti ishod.

NAŠ TIP: |1+&3+ (kvota 1,73)

