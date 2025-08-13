KADA IGRAJU "TAMNOPLAVI" GOLOVI SU ZAGARANTOVANA STVAR: Na poslednjih pet mečeva neveorvatni gosti su postigli 18 pogodaka!
NAPADAČKI raspoloženi Viking će gostovati Bašakšehiru na "Fatih Terim stadionu" od 18 časova. Turski tim ima dva gola prednosti pred revanš, slavio je s 3:1 u Norveškoj, tako da nas očekuje veoma zanimljiva utakmica.
Sjajno izgleda Viking na početku nove sezone, doduše on je već dugo u takmičraskom pogonu jer mu je prvenstvo odavno počelo i to mu daje prednost u odnosu na ostale timove u Evropi.
Prvi je na tabeli norveške lige, dok je odlično startovao i na međunaordnoj sceni počistivši Koper u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Bio je posebno napadački inspirisan na tom dvomeču, slavio je 7:0 pred svojim navijačima, dok je u gostima bio nešto "slabiji" sa pet postigutih golova pobedši rezultatom 5:3.
Sa druge strane, Bašakšehiru još nije počelo domaće prvenstvo, ali to mu nije bio problem protiv Černo Morea u drugom kolu kvalifikacija slavivši ukupno rezultatom 5:0 (4:0, 1:0).
Potvrdu da oba tima vole da igraju na golove videli smo prošle nedelje kada su se sastali na "Lise areni". Gledali smo napadački fudbal, stvoren je veliki broj šansi, a trijumf je odneo Bašakšehir rezultatom 3:1.
To znači da Viking večeras mora napasti od samog starta, biće izuzetno ofanzivno orijentisan, a 18 postignutih golova na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima mu daju samopouzdanje da može ozbiljno zapretiti nekadašnjem prvaku Turske.
Ponovo tipujemo goleadu, bila je prolazna prošle nedelje kada smo predlagali ovaj meč i očekujemo isti ishod.
NAŠ TIP: |1+&3+ (kvota 1,73)
Komentari (0)