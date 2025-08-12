KO ĆE NA MEGDAN ZVEZDI? Da li će ovo biti istorijska noć za Pafos ili ćemo videti volšebni preokret Ukrajinaca?
Nakon minimalne pobede od 1:0 u Poljskoj prošle nedelje, kiparski Pafos nalazi se na pragu istorijskog uspeha – plasmana u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Tim koji ove sezone debituje na evropskoj sceni ima veliku priliku da napravi iznenađenje i eliminiše favorizovani Dinamo Kijev.
Iako domaće prvenstvo na Kipru još nije počelo, Pafos je već odigrao tri meča u kvalifikacijama za LŠ, uključujući eliminaciju Makabija iz Tel Aviva. Sve utakmice igraju na neutralnim terenima, a kao nominalni domaćin koriste "Alfamega stadion" u Limasolu (60 km od Pafosa).
Dinamo Kijev mora da nadoknadi gol zaostatka. Ukrajinci rizikuju eliminaciju u trećoj rundi kvalifikacija prvi put od sezone 2019/20. Ipak, pokazali su reakciju pobedom od 5:1 nad Ruhom u prvenstvu, što je povratilo samopouzdanje uoči revanša.
Na prvom susretu videli smo da su ovo poprilično ujednačene ekipe, veliki novac uložen u Pafos se isplatio vlasniku Romanu Dubovu, strancu igraju na visokom nivou, a heroj je bio Brazilac Anderson Silva koji je postigao jedini gol na utakmici u 80. minutu.
Ono što se ponovo pokazalo istinitim je da kipranske ekipe ne leže Dinamu, ukrajinski velikan je tri puta igrao sa timovima sa Kipa i nijednom nije slavio, zaistao fascinantno ako se uzme u obzir koji je kvalitet posedovao tim iz Kijeva kroz svoju bogatu istoriju naspram kipanskih klubova.
Ipak, ono što mu ide na ruku je to što dobro igra na strani ove sezone, sva tri ovosezonska meča u gostima je odlično otvarao i vodio na poluvremenima (po 1:0), nešto na šta bi ljubitelji igara u prvom poluvremenu trebali da obrate pažnju.
Što se tiče izostanaka, Pafos je i dalje bez najvećeg pojačanja Davida Luiza (povreda butnog mišića), dok Dinamo ne može da računa na Anhela Toresa i Valentina Rubčinskog.
Za predlog tipujemo malo golova, očekujemo taktički zahtevu utakmicu, sličnu onoj prvoj, a i vredi napomenuti da je na sve tri utakmica Pafosa u kvalifikacijama tip UG 0-2 bio prolazan.
Podsetimo bolji iz ovog duela će gotovo sigurno u plej-ofu igrati protiv Crvene zvezde koja večeras na "Marakani" brani dva gola prednosti protiv Leha.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: ukupno golova manje od 2,5 (kvota 1,77)
