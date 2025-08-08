BOŠKO OROVIĆ: Heken se podigao
Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige
ŠVEDSKA 1
Malme – Mjalbi 12
Halmštad – Sirijus 1X
AIK – Đurgarden 1X
Degerforš – Heken 2
Norčeping – Hamarbi 2
Ester – Bromapojkarna 2
Elfsborg – Varnamo 1
GAIS – Geteborg 1
ŠVEDSKA 2
Sundsval – Sandvikens 12
Falkenberg – Brage 12
Landskrona – Estersund 1
Ergrite – Odevold X2
Kalmar – Varberg 1
Helsingborg – Utsiktens 12
Treleborg – Umea 1
Dva gradska derbija u ovom kolu igraju prvo AIK i Đurgarden (nedelja), pa u ponedeljak GAIS i Geteborg . Iako Heken ima dobar tim , ipak je sve iznenadio kada je izbacio Anderleht u LE, realno je da sada pobedi i Degerforš na gostovanju. Malo obratite pažnju na ekipe koje su sredinom nedelje igrali evropske mečeve.
Ja sam trenutno na bolovanju i u nedelju neću voditi Utsiktens, ali sa pomoćnim trenerom biću na telefonskoj vezi .
