Tip fudbal

BOŠKO OROVIĆ: Heken se podigao

Žarko Urošević

08. 08. 2025. u 08:50

Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige

Ilustracija

ŠVEDSKA 1

Malme – Mjalbi 12

Halmštad – Sirijus 1X

AIK – Đurgarden 1X

Degerforš – Heken 2

Norčeping – Hamarbi 2

Ester – Bromapojkarna 2

Elfsborg – Varnamo 1

GAIS – Geteborg 1

ŠVEDSKA 2

Sundsval – Sandvikens 12

Falkenberg – Brage 12

Landskrona – Estersund 1

Ergrite – Odevold X2

Kalmar – Varberg 1

Helsingborg – Utsiktens 12

Treleborg – Umea 1

Dva gradska derbija u ovom kolu igraju prvo AIK i Đurgarden (nedelja), pa u ponedeljak GAIS i Geteborg . Iako Heken ima dobar tim , ipak je sve iznenadio kada je izbacio Anderleht u LE, realno je da sada pobedi i Degerforš na gostovanju. Malo obratite pažnju na ekipe koje su sredinom nedelje igrali evropske mečeve.

Ja sam trenutno na bolovanju i u nedelju neću voditi Utsiktens, ali sa pomoćnim trenerom biću na telefonskoj vezi .

