"CRNO-BELI" U PROBLEMU: Ovome se niko nije nadao
SLABI rezultati istanubulskog velikana se nižu, a priliku da ih prekinu fudbaleri Bešiktaša imaće na "Tala stadionu" gde će ih od 20.45 ugostiti Sent Patriks u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Sa ozbiljnim ambicijama je Bešiktaš ušao u novu sezonu, menadžer Ole Gunar Solšer ih je stabilizovao svojim dolaskom krajem prošle godine i preko leta je uložen veliki novac.
Kapitalno pojačanje je turski reprezentativac Orkan Kokču koji je doveden iz Benfike, a pored njega ističe se još Tami Ejbraham koji trebao predstavljati zamenu za Ćira Imobilea koji se vratio u Seriju A.
Takođe, dogovoren je i dolazak Vilfreda Ndidija po pisanjima Fabricija Romano i uprava kluba je ovim potezima jasno pokazala da planira da se bori sa gradskim rivalima Fenerom i Galatom koji bi trebali da vode glavnu reč u turskoj Superligi ove sezone.
Ipak, "crno-beli" slabo izgledaju na startu kampanju, loše rezultate su beležili na pripremama, a nakon toga ih je Šahtjor u dominantno stilu izbacio iz kvalifikacija za Ligu Evrope.
Ukrajinski velikan je na tom dvomeču slavio ukupnim rezultatom 6:2, a posebno poražavjuć podatak za "crno-bele" je što su ukoliko računamo i pripreme doživeli četiri poraza zaredom, nešto čemu se sigurno nisu nadali u upravi kluba.
To je stvorilo pritisak na menadžeru Ole Gunaru Solšeru i njegovi izabranici moraju odgovoriti, a večerašnji protivnik im je idealan za to.
Sent Patriks igra dobro na međunarodnoj sceni, izbacio je Hegelman i Kalju, ali u domaćem prvenstvu mu ne ide dobro i šesti je na tabeli posle 26. odigranih kola.
Realno gledano, kvalitet je večeras na strani Bešiktaša, "crno-beli" moraju proigrati i verujemo da će to baš biti slučaj na "Tala stadionu".
NAŠ TIP: 2&2-6 (kvota 1,55)
