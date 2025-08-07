TIP IZ KOMŠILUKA: Rumuni ne gube na svom terenu
Novi evropski izazov čeka CFR Kluž i Bragu u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.
CFR Kluž, osvajač Kupa Rumunije, želi da se izbori za bar grupnu fazu Lige konferencije radi finansijske stabilnosti. U dosadašnjem evropskom putu lako su prošli Paks i nakon teške borbe i produžetaka savladali Lugano.
Međutim, početak sezone u prvenstvu im je mešovit – 4 boda u 4 kola i nedavni poraz od Univerzitatea Krajova (2:3).
Braga je tradicionalno jaka portugalska ekipa koja se redovno plasira u evropske kupove. U pripremnom periodu slavila je u svih pet prijateljskih utakmica, dok je u prethodnoj rundi eliminisala Levski nakon gola u produžecima. Braga je ojačala skupim pojačanjima kao što su Pau Viktor i Dorgles Mario.
Kluž ima motiv i domaći teren na svojoj strani, a u prošlosti su dva puta pobedili Bragu u Ligi šampiona.
Očekuje se čvrsta, taktički dobro postavljena utakmica, u kojoj domaćin traži minimum nerešen rezultat.
NAŠ TIP: 1X (kvota 1,99)
