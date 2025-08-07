Tip fudbal

TIP IZ KOMŠILUKA: Rumuni ne gube na svom terenu

В.М.

07. 08. 2025. u 12:49

Novi evropski izazov čeka CFR Kluž i Bragu u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

ТИП ИЗ КОМШИЛУКА: Румуни не губе на свом терену

Foto: Profimedia

CFR Kluž, osvajač Kupa Rumunije, želi da se izbori za bar grupnu fazu Lige konferencije radi finansijske stabilnosti. U dosadašnjem evropskom putu lako su prošli Paks i nakon teške borbe i produžetaka savladali Lugano.

Međutim, početak sezone u prvenstvu im je mešovit – 4 boda u 4 kola i nedavni poraz od Univerzitatea Krajova (2:3).

Braga je tradicionalno jaka portugalska ekipa koja se redovno plasira u evropske kupove. U pripremnom periodu slavila je u svih pet prijateljskih utakmica, dok je u prethodnoj rundi eliminisala Levski nakon gola u produžecima. Braga je ojačala skupim pojačanjima kao što su Pau Viktor i Dorgles Mario.

Kluž ima motiv i domaći teren na svojoj strani, a u prošlosti su dva puta pobedili Bragu u Ligi šampiona.

Očekuje se čvrsta, taktički dobro postavljena utakmica, u kojoj domaćin traži minimum nerešen rezultat.

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,99)

Fudbal
