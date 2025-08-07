I DANAS TIPUJEMO BEJZBOL ZA VAS: Majami se vratio na pobedničku stazu, kome treća sreća u duelu Atletiksa i Vašingtona?

Četvrtak

Atlanta Brejvs – Majami Marlins



Naš tip: Ukupno preko 6,5 poena (kvota: 1.39)

U meču Nacionalne lige između Atlante i Majamija očekuje se otvorena utakmica sa dosta poena.Brejvsi u proseku postižu oko 4,5 poena po meču, dok Marlinsi drže solidan ofanzivni ritam sa prosekom od 4,2.Odbrane obe ekipe nisu među najpouzdanijima — zajedno primaju više od 9,2 poena po utakmici, što otvara prostor za novi spektakl na tabli.

Vašington Nešonals – Oklend Atletiks

Obe ekipe igraju prilično efikasno u napadu — Nešonalsi beleže u proseku 4,3 poena, dok Atletiksi postižu oko 4,4.

Kombinovano, njihove odbrane primaju u proseku više od 9,5 poena, što ukazuje na potencijalno još jednu utakmicu sa dosta akcije na bazama.

Naš tip: Ukupno preko 7,5 poena (kvota: 1.52)

UKUPNA KVOTA: 22,67