I DANAS TIPUJEMO BEJZBOL ZA VAS: Majami se vratio na pobedničku stazu, kome treća sreća u duelu Atletiksa i Vašingtona?
REDEAKCIJA Tipa pripremila je za vas dubl za ljubitelje bejzbola i klađenja na ovaj sport.
Četvrtak
Atlanta Brejvs – Majami Marlins
U meču Nacionalne lige između Atlante i Majamija očekuje se otvorena utakmica sa dosta poena.
Brejvsi u proseku postižu oko 4,5 poena po meču, dok Marlinsi drže solidan ofanzivni ritam sa prosekom od 4,2.
Odbrane obe ekipe nisu među najpouzdanijima — zajedno primaju više od 9,2 poena po utakmici, što otvara prostor za novi spektakl na tabli.
Naš tip: Ukupno preko 6,5 poena (kvota: 1.39)
Vašington Nešonals – Oklend Atletiks
Obe ekipe igraju prilično efikasno u napadu — Nešonalsi beleže u proseku 4,3 poena, dok Atletiksi postižu oko 4,4.
Kombinovano, njihove odbrane primaju u proseku više od 9,5 poena, što ukazuje na potencijalno još jednu utakmicu sa dosta akcije na bazama.
Naš tip: Ukupno preko 7,5 poena (kvota: 1.52)
UKUPNA KVOTA: 22,67
