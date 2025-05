SPEKTAKL NA "OLIMPIKU": Roma bi da preko Milana osigura povratak u Ligu šampiona

Predstojeći duel između Rome i Milana na "Olimpiku" (20.45) predstavlja pravi derbi u borbi za plasman u Evropu. Dok domaćini žude za povratak u Ligu šampiona, Milan je na ivici da ostane bez bilo kakvog evropskog takmičenja, pa će svaki bod biti od životne važnosti za oba tima.

Roma: Povratak u Ligu šampiona je veliki želja

Roma je krajem aprila uživala u odličnoj formi, ali su u ponedeljak izgubili od Atalante (2:1), čime je prekinut niz od 19 utakmica bez poraza (14 pobeda, 5 remija). Ovaj poraz ih je gurnuo u veoma tešku situaciju, jer su sada samo bod ispod pozicije koja vodi u Ligu šampiona. U ovom trenutku, Roma je šesta sa 63 boda (Juve i Lacio imaju po 64), ali mora biti opreza jer ukoliko izgubi od Milana, može lako ostati bez povratka u najjače evropsko takmičenje.

Međutim, "Olimpiko" je mesto gde Roma često dolazi do važnih trijumfa. Iako su poslednji put pobedili Milan u ligi još 2019. godine, "vučica" je na domaćem terenu neporažena u poslednjih 11 mečeva (9 pobeda, 2 remija). Ali, čak i kada "đalorosi" trijumfuju, to su obično tesne pobede, što znači da se predstojeći duel može pretvoriti u pravu rovosku bitku.

Milan: Poraz u finalu Kupa Italije i dalje boli

Milan je doživeo veliki udarac u sredu, kada je izgubio u finalu Kupa Italije od Bolonje (0:1), čime su njihove nade za plasman u Evropu doživele ogroman udarac. "Rosoneri" su sada na osmom mestu, tri iza Rome, ali sa dva kola do kraja, još uvek imaju šansu da se plasiraju u Evropu ako završe na sedmoj poziciji (samo ukoliko Bolonja završi među prvih šest na tabeli).

Iako su u poslednjih nekoliko nedelja pokazali značajno poboljšanje, pobedivši tri meča u nizu u prvenstvu, moraju da nastave sa trijumfima kako bi održali svoje nade oko plasmana u Evropu.

Dodatnu nadu da mogu do čitavog plena na "Olimpiku" daje im to što su slavili na četiri od poslednjih pet gostovanja u Seriji A, kao i to da su na poslednjem međusobnom duelu savladali Romu rezultatom 3:1.

Ključni igrači

Za Romu, napadač Artem Dovbijk mogao bi biti ključni igrač. Njegovi poslednjih pet golova bili su presudni za pobede, a četiri od njih postignuta su posle 60. minuta, što pokazuje da je u stanju da odlučuje na kraju meča. Na drugoj strani, za Milan, napadač Rafael Leao ostaje najopasniji igrač, posebno u duelima sa Romom. Portugalac ima sedam direktnih doprinosa (2 gola, 5 asistencija) u 13 takmičarskih mečeva protiv "vučice".

Prognoza

Prednost dajemo Romi koja igra odlično kod kuće, poraz u finalu Kupa Italije je demoralisao Milan koji je i fizički iscrpljen pred ovaj susret što verujemo da će domaćin, i pored neigranja Dibale i Pelegrinija, znati da iskoristi.

