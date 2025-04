KEC UZ GOLOVE: Atletiko bi se mogao raspucati protiv istorijski lošeg gosta

POSLEDNjI meč 31. kola La lige odigraće Atletiko Madrid i Valjadolid koji se sastaju na "Metropolitanu" od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Atletiko se nada da i dalje može do titule, zaostaje deset bodova za vodećom Barslonom uz odigran meč manje i teško da je može sustići jer ona retko "kiksira", ali može učiniti ono što je do njega, a to je pobeđivanje utakmica.

Prošle nedelje je prekinuo seriju slabih rezultata trijumfom nad Seviljom (2:1) i sada mora nastaviti u tom ritmu kako bi pokušao da se približi vodećem dvojcu (Barsa, Real).

"Jorgandžije" ne bi trebale imati problema protiv Valjadolida kojeg redovno pobeđuju, savladale su ga sedam puta zaredom na "Metropolitanu", a čak na pet od tih sedam mečeva nisu primale nijedan gol.

Takođe, u prvom delu sezone su bile bolje od večerašnjeg rivala u gostima sa ubedljivih 5:0 što dovoljno govori o razlici u kvalitetu ovih timova.

Što se tiče gostiju, oni su zacementirani za dno sa sa mo 16 osvojenih bodova. Igraju istorijski loše, doživeli su čak deset poraza na poslednjih 11 utakmica, a proteklog vikenda su doživeli novu bruku protiv Hetafea koji ih je savladao s 4:0 čime im je naneo šesti ovosezonski poraz sa četiri ili više gola razlike.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,72)

